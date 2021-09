Ha llegado la hora de conocer verdaderamente a Georgina Rodríguez. Su docurreality está a punto de ver la luz. Se podrá visualizar a través de Netflix pero, antes del estreno, la española ha querido promocionarlo con un avance que sirve de aperitivo. Esta esperadísima producción servirá para adentrarse en la vida de una de las españolas más seguidas del mundo en redes sociales. Lujo por doquier en yates, alfombras rojas, casas espectaculares de diferentes país o estadios son los escenarios donde se desarrollará su historia en formato audiovisual, con el hilo conductor de su romance junto a Cristiano Ronaldo.

«¡¡¡Por fin puedo compartir con vosotros este adelanto exclusivo de SOY GEORGINA, próximamente en Netflix!!!», ha escrito en su cuenta de Instagram. Una publicación que contenía un vídeo con algunas de las escenas que el público podrá disfrutar a través de varios episodios.

A través de las secuencias que muestra Georgina Rodríguez se pueden ver momentos de absoluta intimidad junto al futbolista y sus hijos, la persecución de los paparazzi, su llegada a importantes eventos o sus visitas a la iglesia para promulgar su fe cristiana. No obstante, una de las escenas que más ha llamado la atención se refiere a su presunta boda con Cristiano Ronaldo. Desde hace mucho se viene especulando con una posibilidad que no terminan de materializar.

Ahora, casi cinco años después de conocerse, Georgina se atreve a pronunciarse sobre este enigmático asunto. Lo hace a través del reality, cuando uno de sus acompañantes grita «la boda, la boda». Sin tapujos, la hispanoargentina contesta: «No. No depende de mí. Ojalá». ¿Presión para CR7? Sea como fuere, cierra el adelanto de la producción con un romántico beso al portugués.

Si la decisión final correspondiera al flamante crack del Manchester United es algo que sorprendería sobremanera puesto que en 2019 hablaba abiertamente de su enlace matrimonial en una entrevista con Good Morning America: «Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día. ¿Por qué no? Es parte de mí. Me ha ayudado mucho. Por supuesto que estoy enamorado de ella. Ella es la madre de mis hijos. Es el gran amor de mi vida». De momento, ese día no ha llegado.

SOY GEORGINA ha sido grabado en diferentes puntos del mundo. Uno de ellos fue su Jaca natal. La modelo se trasladó hasta Huesca, en donde levantó una gran expectación entre los habitantes. Allí rendió visita al Cristo que siempre le acompaña.

Según informó Netflix en una nota oficial, el docurreality de Georgina será «un retrato profundo y emotivo de la mujer que hay detrás de las fotos, los ‘stories’ y los grandes titulares” en el que “irá revelando todos los aspectos de su vida, desde la parte más pública y conocida hasta la más personal». Y cada vez queda menos para verlo.