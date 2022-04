El duelo más duro para Cristiano y Georgina: de la ovación en Anfield al apoyo de sus allegados

Es evidente que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no están pasando por su mejor momento. Cuando estaba a punto de finalizar la tarde del pasado día 18, la pareja lanzaba un comunicado a través de sus redes sociales en el que revelaban el triste fallecimiento de uno de los mellizos a los que esperaban durante el parto. Un durísimo varapalo que ambos están atravesando en la más absoluta hermeticidad, habiendo pedido previamente “privacidad en este duro momento”.

Tras haber dado la noticia y en cuestión de instantes, las redes se volcaron con el futbolista y la modelo, siendo tanto los compañeros de profesión de él como los clubes en los que ha estado los que no dudaron en dejarle sus condolencias a través de Instagram. Un apoyo que se hizo más notable aún durante la pasada tarde, cuando los aficionados presentes en Anfield para presenciar el partido del Liverpool contra el Manchester United le dedicaron una sonora ovación en el minuto 7. El astro portugués no pudo estar presente durante el encuentro por lo sucedido, pero su ausencia estuvo marcada por el homenaje que los seguidores de ambos equipos le brindaron, alentándole así bajo el lema You’ll never walk alone y mostrándole cariño pese a estar completamente devastado por haber perdido a uno de sus bebés.

Pero el ámbito del fútbol no fue el único que arropó a Georgina y a Cristiano en cuanto se dio a conocer el fatídico desenlace. Pese a que la relación entre Ronaldo y su hermana, Katia Aveiro, parecía prácticamente nula, la cantante no dudó en hacer uso de sus redes sociales para enviar un mensaje a la pareja y contar cómo estaba la recién nacida: “Os quiero y mi corazón está todo a vuestro lado. Nuestro angelito ya está en el regazo del padre, y nuestra niña está aquí, firme y fuerte y llena de salud, nos enseñará cada vez más que solo importa el amor”, escribía la cantante, demostrando así que ni los rifirrafes del pasado eclipsan el amor que siente por su hermano y por el bebé que acaba de llegar al mundo. Un gesto muy similar al que tuvo su madre, Dolores Aveiro, que reaccionó a lo sucedido escribiendo un emoji con una cara triste en el post de su hijo para después escribir un versículo de la Biblia: “Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas”. Por otro lado, Elma, la hermana de Cristiano, mostró su emoción en redes sociales después de lo sucedido en el estadio de Liverpool: “Gracias por esto, Liverpool. Nunca olvidaremos lo que hiciste hoy”, escribía, junto a un símbolo de un corazón y dejando entrever que el gesto ha llenado de felicidad al futbolista pese a estar ajeno a todo lo que ocurre a su alrededor.

Por el momento, ni Cristiano ni Georgina se han pronunciado más allá del comunicado que publicaron. No obstante, algunos rostros conocidos del panorama nacional ya han tenido oportunidad de contactar con ellos para saber de primera mano cómo se encuentran. Este ha sido el caso de Belén Esteban, que durante la tarde de ayer en Sálvame reveló una serie de detalles sobre el estado de la influencer y el portugués: “Yo lo que sé es que tanto ella como Cristiano y los familiares de una parte y otra, sobre todo la hermana de Georgina, las hermanas y la madre de Cristiano, no se lo esperaban. (…) Desde aquí les mando un beso tanto a los familiares como a ellos, pero sé que tanto Georgina como Ronaldo están afectados”, aseguraba.