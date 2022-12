El 2023 parece presentarse en la vida de Georgina Rodríguez como un año repleto de oportunidades, y no es para menos. Tan solo quedan unas semanas para el inminente estreno en Netflix de la segunda parte de su docuserie, Soy Georgina, en la que tendrá oportunidad de mostrar a sus seguidores, aún más si cabe, cómo es su día a día y su lado más personal, en el que la acompañan Cristiano Ronaldo y todos sus hijos.

No obstante, cabe destacar que la influencer ha querido calentar motores a golpe de entrevista, para así allanar el terreno y desvelar algunos entresijos sobre su ámbito privado, abriéndose como nunca antes sobre temas como las críticas, la belleza, el amor, el dolor y la familia, siendo este el mayor pilar fundamental de su vida. Tanto es así, que podría decirse que el pasado 18 de abril fue uno de los días más tristes de sus 28 años al haber fallecido uno de los mellizos que esperaba durante el parto. Un durísimo varapalo que marcaba un antes y un después en su vida cotidiana, haciendo de la modelo una persona que valora mucho más todo lo que tiene a su alrededor.

Así lo ha plasmado ella misma a través de su última charla con Elle. En el medio de comunicación en cuestión, la empresaria no ha tenido reparo en admitir que nada de lo que se dice de ella es cierto, ya que, supuestamente “no le gustan los conflictos y nunca se pelea con nadie”, así que su enemistad con la familia de su pareja o con Rosalía no serían del todo reales. Y es que, Georgina considera que, entre sus casi 40 millones de fans, siempre hay algunas personas que quieren tirar por tierra su recorrido, especialmente las mujeres: “Si yo fuera otra persona y leyera todo lo que se publica sobre mí, con distancia, también me caería mal… ¡Pero no soy así!”, protestaba, visiblemente contenta por todo lo que ha conseguido por sí misma y con el apoyo de su pareja.

Uno de los principales retos que ha afrontado no es otro que el de la emisión de su docuserie en Netflix, probablemente sin llegar a imaginar la gran repercusión que tendría a nivel mundial, colocándose en el top 10 mundial de la plataforma y siendo una de las series más vistas en más de 50 países a lo largo y ancho del globo. Algo por lo que Rodríguez está muy agradecida y ha optado por repetir experiencia, ciñéndose a todo lo positivo que este paso ha traído consigo: “Soy una persona muy trabajadora. Cada proyecto que elijo lo preparo como si fuera el primero. Soy tan exigente conmigo misma que a veces me paso de perfeccionista”, contaba al medio citado, para después dar cierto mérito al apoyo que le aporta su familia: “Tengo una familia preciosa llena de amor, un hombre que me ama, una madre que me ha enseñado todo lo que sé, una hermana que ha sido mi máxima confidente y unos amigos que son familia. Eso es el éxito para mí”.

Por otro lado cabe destacar que, siempre que tiene oportunidad, Georgina no duda en llevar a cabo ciertos movimientos que ya hacía antes de conocer a Cristiano. Estos son, por ejemplo, comer pizza en su coche junto a sus amigos o bailar, ya que “la danza ha sido fundamental” en su vida, a la hora de enseñarla a “luchar por lo que quieres sin tirar la toalla”. Además, entre sus principales valores sigue estando la empatía femenina y el amor por lo que se hace, considerando que “siempre ha puesto pasión en todo lo que ha hecho” ya sea como “limpiadora, dependienta o modelo”.