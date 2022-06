Celebración en la familia de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Después de una complicada temporada a causa del fallecimiento de uno de los hijos que esperaban, parece que la pareja está volviendo poco a poco a la normalidad. Han vuelto a retomar sus compromisos oficiales y ahora, celebrando una nueva vuelta al sol de los pequeños de la casa, han encontrado un motivo para sonreír. Y es que, después de la tormenta siempre llega la calma.

Ver esta publicación en Instagram ="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

“Felicidades mis amores. Papi no podría estar más orgulloso de vosotros, seguid siendo felices y con esas hermosas sonrisas. Os quiero mucho”, ha escrito el futbolista en su lengua materna, junto a una fotografía de lo más adorable de los pequeños Eva y Mateo. Una publicación que no ha tardado en llenarse de likes y comentarios de sus más fieles seguidores y de rostros conocidos también, que no solo han felicitado a los hijos de la estrella del fútbol, sino que también le han mostrado todo su cariño en estos momentos familiares tan difíciles.

Ver esta publicación en Instagram ="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

En esta quinta vuelta al sol tan especial, la abuela de los niños y madre del portugués, Dolores Aveiro, ha aprovechado la oportunidad para mandarles una emotiva felicitación a través de su cuenta de Instagram. “Felicidades Eva, felicidades Mateo. La abuela os quiere mucho a los dos. Que tengáis un día muy feliz con salud y amor. Besos de la abuela”, un post donde queda claro el amor que la abuela tiene hacia sus nietos, aunque se desconoce si ha habido el tradicional tirón de orejas.

Ver esta publicación en Instagram ="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Una publicación compartida de Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

En Madrid y sin Cristiano

Por el momento, Georgina Rodríguez no ha dado señales en sus redes sociales, aunque seguro estará disfrutando junto a su familia de este día tan marcado en el calendario. Hace tan solo unos días, la protagonista de u propio documental en Netflix compartió uno de los planes más familiares junto a sus hijos. Después de haber asistido al Festival de Cannes, la empresaria se desplazó hasta Madrid para celebrar el aniversario del soft-opening del Pestana CR7, el hotel que su pareja inauguró hace casi un año en uno de los barrios más conocidos de la capital. Como buena influencer, Gio fue narrando su día en su cuenta de Instagram, donde primero compartió las vistas del hotel, después una instantánea con sus hijos y, para finalizar, unos stories disfrutando del musical del Rey León, uno de los más populares de la zona.

Ver esta publicación en Instagram ="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Buenas noticias para el portugués

Mientras, Cristiano está disfrutando de una de sus mejores etapas profesionales, aunque la temporada de fútbol está a punto de llegar a su fin. En medio del duelo por la muerte de su hijo, el portugués ha sido elegido por los aficionados como mejor jugador del año del Manchester United, dentro de una temporada nefasta para su equipo, que ha quedado en sexta posición en la Premier League. En la que ha sido su primera temporada tras haber regresado al club inglés, Cristiano ha vuelto a hacerse con el trofeo Matt Busby, como ya hizo en tres ocasiones anteriores. A sus 37 años, el futbolista ha cerrado la campaña con un total de 24 goles en todas las competiciones, de los cuales 18 han llegado en la Premier League, lo que le ha dejado el tercero en la tabla de máximos goleadores.