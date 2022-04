El emotivo homenaje de Cristiano Ronaldo a su “ángel”

No son momentos fáciles para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez. La pareja está experimentando sentimientos contradictorios pues, mientras afrontan el duelo por haber perdido a uno de los gemelos que esperaban, están de celebración por la llegada a la vida de la pequeña de la casa. Unas semanas que están afrontando con la mejor de sus sonrisas y con todo el apoyo de sus seguidores, que no han dudado en mandarles cariño y buenas vibras a través de las redes sociales.

Mientras la nueva protagonista de Netflix aún no se ha pronunciado tras la trágica noticia, el padre de sus hijos ha retomado su rutina y, tras verle entrenando de nuevo, el futbolista se ha enfrentado a su primer partido después del fallecimiento de su hijo. El Emirates Stadium de Londres ha sido el escenario elegido donde el Manchester United y el Arsenal han luchado por un puesto en la Champions League. Arropado por sus compañeros y por toda la afición, el jugador ha mostrado, una vez más, su profesionalidad y, tras marcar un gol que ponía el marcador a favor de su equipo, ha fijado su mirada hacia arriba, levantando su brazo izquierdo y señalando el cielo con el dedo índice de su mano, rindiendo un conmovedor tributo al que ahora es su “ángel”. Un acto cargado de simbolismo que ha puesto al estadio en pie, apoyando al portugués en uno de los momentos personales más complicados de su vida.

Pero este no ha sido el único pasaje que se ha vivido con intensidad y emoción en Londres, pues la afición del equipo local también ha arropado al delantero con su particular homenaje. En el minuto 7 del partido, número que el jugador lleva en la camiseta, los seguidores de los Gunners han protagonizado una sentida ovación llena de aplausos, que el propio futbolista ha respondido con cariño y agradecimiento.

Un duro varapalo

Después de 9 meses esperando a los pequeños de la casa, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hacían frente a uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Cuando el mundo del corazón esperaba con ansia la noticia del nacimiento de los gemelos, la pareja sorprendía en las redes sociales con un comunicado que nada tenía que ver con la felicidad. “Con nuestra más profunda tristeza, tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir”, se podía leer en la misiva. A pesar del trágico desenlace, la pareja sacaba fuerzas de flaqueza para afrontar el duelo: “Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”.

Primeras palabras del portugués

Un día después de anunciar la pérdida, el Manchester United se enfrentaba al Liverpool, su máximo rival. El partido, que estuvo marcado por la ausencia del futbolista, fue de lo más conmovedor, pues el estadio de Anfield se puso de acuerdo para rendir un emotivo homenaje al portugués que dio la vuelta al mundo. Cuando el reloj marcó el minuto 7, número que luce Ronaldo en su espalda, el público se puso en pie y dejando a un lado la competitividad y los colores, se unieron en un cariñoso aplauso en señal de duelo por el fallecimiento del hijo del futbolista. Segundos más tarde, el estadio al completo comenzó una sentida ovación coreando el popular You’ll never walk alone (Nunca caminarás solo). Un gesto que el marido de Gio no ha querido pasar desapercibido. Tras retomar su vida y volver a los entrenamientos, Cristiano también ha regresado a las redes sociales, compartiendo el vídeo del emocionante tributo y dando las gracias a sus seguidores por el cariño recibido en tan difícil momento. “Un mundo… un deporte… una familia global… Gracias, Anfield. Mi familia y yo nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión”, ha escrito.

Afrontando el duelo

Tras anunciar el fallecimiento de su hijo, el jugador portugués volvió a los estadios y Georgina y su pequeña regresaron a casa junto a su familia. En ese momento, el futbolista y la modelo compartían una fotografía desde la tranquilidad de su hogar con la que presentaban a la recién nacida. En la estampa familiar también aparecían Cris Jr con la pequeña Eva cogida en brazos, Mateo y Alana Martina.

“Hogar dulce hogar. Gio y nuestra niña finalmente están con nosotros. Queremos daros las gracias a todos por las palabras y gestos amables que habéis tenido. Vuestro apoyo es muy importante y nos hace sentir el amor y respeto que tenéis por nuestra familia. Ahora es el momento de estar agradecidos por la vida a la que acabamos de dar la bienvenida en este mundo», escribía el astro portugués, que también aparecía en la instantánea cogiendo a su hija.