Cristiano Ronaldo se ha convertido en uno de los futbolistas mejores pagados de la historia. Según la revista Forbes, este año el astro portugués ha tomado el tercer puesto del ranking, con un embolso de 115 millones de dólares al año. Su mayor rival, Leo Messi, ha sido el encargado de encabezar este año el listado del prestigioso magazine, gracias a sus 130 millones de dólares en ganancias. Pero eso no ha sido obstáculo para él, pues con el gran patrimonio que posee se ha dado el lujo de ampliar su colección de relojes, adquiriendo un nuevo modelo en diamantes valorado en un millón de dólares.

Puede que el dinero no de la felicidad, pero eso Cristiano ni se lo plantea. Pues, con un patrimonio de 470 millones de dólares, según Forbes, el jugador del Manchester United ha conseguido tener la vida soñada por muchos. Ya en el documental Soy Georgina, el astro portugués muestra sus coches de lujo, entre los que se encuentra un Bugatti Chiron, el que parece ser que más usa. Tanto, que se ha hecho con un reloj que combina con el vehículo a la perfección. Se trata de un Jacob & Company inspirado en el modelo de coche mencionado, un turismo único en el mundo. Este complemento de muñeca está compuesto por 332 diamantes en talla baguette y 109 zafiros negros, alcanzando así un precio de un millón de euros.

Además, el reloj diseñado por Jacob Arabo en exclusiva para Cristiano está compuesto por una esfera rectangular con caja de acero inoxidable en materiales de alta calidad y adornado con piedras preciosas. Las agujas que marcan las horas son de color bronce y entre ellas está el símbolo de su marca, ‘CR7’. Pero no es el único detalle, pues en el lateral se puede apreciar también el logotipo de Bugatti. Una auténtica obra de arte que ahora el jugador puede lucir orgulloso en su muñeca.

Sin embargo, el exterior no es lo único de lujo, pues lo que hace que este nuevo capricho del portugués sea único y extraordinario es lo que no se ve, su mecanismo interno. Una obra de ingeniería que ha reproducido el motor del Bugatti Chiron, incluyendo los detalles mecánicos como los pistones, los cigüeñales y los árboles de levas, capaces de realizar el mismo movimiento que el vehículo favorito de Cristiano Ronaldo. Una pieza creada a gusto del futbolista no apta para todos los bolsillos y que cuenta con un sistema nunca antes visto en un reloj de mano.

Al tratarse de un encargo del marido de Georgina no se puede saber cuál sería su precio si se lanzase al mercado, pero los expertos en el campo han estimado que el valor del capricho podría alcanzar el millón de euros. Y es que, el astro portugués sabe cómo impresionar, mezclando calidad y elegancia en un mismo objeto. Pero no es la primera vez que Cristiano confía en esta exclusiva marca, pues en el pasado ya ha lucido alguno de sus relojes. Aunque, no hay duda de que este se ha convertido no solo es su favorito, sino también en el reloj más especial y único de su amplia colección.