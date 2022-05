Como ya es costumbre, Forbes se ha encargado de sacar a la luz su lista de los diez deportistas mejor pagados del 2022. Un ranking que no ha pasado desapercibido en el ámbito deportivo dado que está encabezado nada más y nada menos que por Leo Messi. Y es que, el argentino se ha coronado como el jugador con mayor caché con unos elevadísimos ingresos.

Pese a haber reducido considerablemente su ficha durante la última temporada que jugó con el FC Barcelona, el delantero se ha posicionado por delante de LeBron James y Cristiano Ronaldo en la lista, habiendo embolsado hasta 124 millones de euros brutos por su gran labor a nivel futbolístico. Un puesto que no habría tenido fácil alcanzar, más aún teniendo en cuenta que abandonar el club que le vio crecer provocó que perdiera hasta 21 millones de euros durante los últimos meses, reduciendo el salario que a día de hoy recibe en el Paris Saint Germain hasta los 71,6 millones de euros en su primer año en Francia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

Pero dentro del cambio no todo iba a ser malo, ya que dar el salto de España al país vecino ha hecho que sus negocios con respecto a compromisos publicitarios hayan ido in crescendo, alcanzando así el sueldo que percibía únicamente por su principal fuente de ingresos durante el año pasado. Y es que, la presencia de Messi en distintas campañas ha aumentado, más aún dado su gran éxito en redes sociales, donde acumula más de 325 millones de seguidores que no se pierden ni un solo movimiento de su ídolo.

Cabe destacar que el de Argentina está seguido muy de cerca en el ranking en cuestión por LeBron James, que ocupa la segunda plaza con 115,7 millones y ya ha conseguido ser el jugador mejor pagado de la NBA, según la revista Forbes. Hasta entonces, ninguno de sus compañeros de profesión habían conseguido sobrepasar los 92 millones de euros en ingresos durante doce meses, pero el de Ohio ha superado la cifra con creces. Por su parte, Cristiano Ronaldo se queda con el tercer puesto con 110 millones de euros, saliendo notablemente beneficiado al hacer el cambio y pasar de jugar en la Juventus de Turín por hacerlo en el Manchester United, club que marcó un antes y un después en su vida cuando comenzó a destacar en la profesión, y que ahora también ha conseguido lanzarle al más absoluto estrellato a nivel monetario, fijándose en él grandes firmas como Nike o Herbalife por los 440 millones de seguidores que posee en Instagram.

Demostrando que el PSG es un equipo cargado de estrellas, Neymar se ha coronado como el cuarto mejor pagado con 90,9 millones de euros en ingresos, ocupando el cuarto puesto de la lista y dejando atrás a otros grandes rostros del deporte como son Stephen Curry, Kevin Durant, Roger Federer, Saúl Canelo Álvarez, Tom Brady y Giannis Antetokounmpo, que han completado una clasificación que, con el paso de los años, sorprende aún más si cabe.