Victoriano Valencia cumplió este jueves, día 30 de mayo, 93 años. Una efeméride para la que quiso reunir a sus familires y amigos más cercanos en el domicilio que posee su hija, Paloma Cuevas, en el corazón de Madrid. Hasta allí se desplazaron numerosos rostros conocidos de la crónica social y de otra índole de nuestro país, tales como Raúl González y Mamen Sanz, Maria Rosa, Marili Coll, José Ortega Cano o la duquesa de Anjou, Margarita Vargas, y su esposo Luis Alfonso de Borbón; siendo este último quien más titulares ha copado en las últimas horas en los medios de comunicación.

Fue en torno al mediodía cuando Luis Alfonso se personó en las inmediaciones de la vivienda. Aunque a su llegada al lugar el aristócrata y empresario español no atendió a la prensa allí congregada expresamente para la ocasión, sí lo hizo al término de la celebración. Luis Alfonso de Borbón dedicó unas bonitas palabras al cumpleañero al tiempo que habló sobre la relación sentimental de Paloma Cuevas y Luis Miguel, y desveló un detalle sobre la actual vida de su madre, Carmen Martínez-Bordíu, que, teniendo en cuenta las últimas informaciones de la nietísima, podrían no sentarle del todo bien.

Luis Alfono de Borbón durante el 93 cumpleaños de Victoriano Valencia. (Foto: Gtres)

Carmen Martínez-Bordiú decidió hace un tiempo retirarse de manera permanente de la escena pública. Así, de primeras, no sería de su agrado que su nombre sea motivo de declaraciones ante los medios. Y mucho menos, que se sepan parte de sus quehaceres y movimientos. Especialmente, cuando viene a España. Martínez-Bordiú, cabe recordar, reside en Portugal junto con su novio, 34 años menor que ella, en un chalet de 600 metros cuadrados y otros 2.000 de parcela con piscina climatizada y construido cerca del mar, y lo cierto es que por el momento no tendría intención de establecer de nuevo su residencia en nuestro país. «La veo muy bien, feliz, guapísima y con salud. Yo creo que está tranquila y contenta allí», dijo Luis Alfonso. «Tiene la suerte de poder venir cuando quiera. Aquí tiene su casa, que es la mía», añadió desvelando sin querer o no que, en sus visitas a nuestro país, Carmen Martínez-Bordíu pernoctaría en su casa.

La última vez que vimos a Carmen Martínez-Bordiú en España fue hace escasas dos semanas. La nieta mayor del dictador Francisco Franco fue captada, visiblemente esquiva con las cámaras y ataviada con un look de lo más informal compuesto por unos pantalones vaqueros fluidos y una blazer de aldogón con estampado geométrico multicolor, paseando por las calles del céntrico barrio de Salamanca de Madrid.

Carmen Martínez-Bordiu, en Madrid. (Foto: Gtres)

Antes, Martínez-Bordíu se dejó ver en la boda de Blanca Martínez Carolo de Albornoz y Salvador Delso Noguera en Sevilla, que se celebró en septiembre de 2023 en la iglesia del Divino Salvador de la capital hispalense. La socialité, cabe recordar, mantiene una estrecha relación con la madre de la novia por lo que para ella, Blanca es como una sobrina y no podía faltar en uno de los días más felices de su vida.