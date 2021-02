Concha Velasco está imparable. Subida a las tablas del teatro con ‘La habitación de María’, la polifacética actriz visitó anoche Canal Sur donde fue la estrella invitada en ‘Un año de tu vida’, el programa que presenta Toñi Moreno. Allí recordó a sus dos grandes amores, repasó su carrera profesional y desveló un secreto ‘inconfesable’. Aunque han pasado 10 años desde la muerte de Paco Marsó, la vallisoletana le tiene muy presente y, a pesar de que fue «un mal marido», ella solo recuerda las cosas buenas. «Fue un gran empresario, pienso mucho en él. Sueño con él. A mis padres no les resucitaría, pero a él…Paco tenía muchas cosas buenas», afirmó explicando además que en su casa hay muchas fotos de él.

Y Toñi quiso indagar más en su historia de amor: «Muchos piensan: ‘Qué mala suerte tuvo con Paco. Cuántas veces le fue infiel’». Pero Concha respondía de manera tajante: «¿Quién soy yo para juzgar a los demás?. Estuve locamente enamorada de él». De ahí que, tras su ruptura, la actriz tomara la drástica decisión de no volver a tener más relaciones. «Ni novio, ni un amante ni nada de nada. Quise que mis hijos tuvieran una madre perfecta y creo que lo soy. Dije adiós al tema de los hombres». «El gran amor de mi vida ha sido Manolo Escobar». Ha sido un amor imposible», desvelaba divertida. «Pase lo que pase, como todos están muertos, tiene que valer mi palabra. ¡Y lo que yo digo va a misa!».

A pesar de los sinsabores sentimentales con Marsó, Concha reconoció que lo peor de su relación con el empresario fue cuando, dos años después de su muerte, la actriz se enteraba de que estaba en la ruina. Solo tenía 6.000 euros en la cuenta y tuvo que rescatar 50.000 euros de un plan de pensiones para poder vivir. En ese momento ya había perdido su impresionante casa de La Moraleja debido a las deudas contraídas por Paco. Pero es una mujer luchadora e incansable como ha demostrado a lo largo de su extensa carrera y en todo momento ha sabido reponerse de los varapalos de la vida.

Orgullosa de sus logros profesionales

En su curriculum puede presumir de haber sido actriz, bailarina, presentadora de televisión. No se le pone nada por delante. A sus 81 años está feliz y muy satisfecha con la carrera que ha llevado. Y así lo recordó ante Toñi: «Habré hecho unas 120 películas, 100 de protagonista. Estoy muy orgullosa y echo la vista atrás y me pongo a llorar porque tengo una carrera tan extensa, tan bien hecha, tan maravillosa». Y por eso invita a que le den un reconocimiento a su trayectoria. «Me estoy encogiendo tanto que en la caja me va a caber el Goya de Honor. Me van a caber todos los premios. Quiero llevarme en la caja todo», afirmaba entre risas.

Secretos ‘inconfesables’

Tener enfrente a Toñi Moreno es sinónimo de desvelar casi todo lo que uno no quiere que se conozca. Y así ocurrió con Concha Velasco que contó que en sus años de juventud ligaba mucho y que continúa manteniendo una costumbre de entonces: «Sigo sin llevar sostén. Soy de la época en la que no se llevaba y sigo sin hacerlo». Pero además confesó que aún se pinta los labios para irse a dormir, aunque el insomnio le haya convertido en «una loca de la teletienda».

«Servidora no duerme y la teletienda es tremendo. Me he comprado la maquinita para las piernas, pero como no tengo tiempo de usarla la he regalado. Es lo que hago, compro cosas que luego no utilizo y termino regalándolas», afirmaba entre risas. Por si esto fuera poco, ‘la chica ye-yé’ por antonomasia no tuvo reparos en decirle a Toñi Moreno y a sus colaboradores que lo más surrealista que ha llegado a comprar ha sido «una maquinilla de afeitar para mis hijos, pero porque trae un aparato que quita los pelos de las orejas y eso quiero que me lo den a mí». Toda una dama de la escena que disfruta con las pequeñas cosa de la vida.