Makoke está viviendo uno de los momentos más complicados tras el ingreso de un familiar en la planta de oncología de la Clínica Universidad de Navarra. Este revés ha supuesto que la colaboradora televisiva se vea obligada a posponer su boda con Gonzalo, que tenía lugar el próximo 12 de septiembre en Ibiza.

Para sobrellevar esta situación, Makoke ha recurrido a un cóctel de pastillas. La ex mujer de Kiko Matamoros ha compartido una sorprendente imagen en sus redes sociales en la que ha contado que, cada mañana, infiere distintos tipos de comprimidos para tener energía y salud durante todo el día.

El desayuno de Makoke, protagonizado por pastillas

Sabido es que Makoke siempre ha sido una mujer que se cuida, y mucho. La colaboradora de la cadena de Fuencarral ha publicado en redes sociales que los complementos vitamínicos son su mayor sustento para comenzar sus días y, sobre todo, en este momento. Tras anunciar que su boda tendrá una nueva fecha debido al ingreso de su familiar, ahora la madre de Javier Tudela y Anita Matamoros necesita energía extra para sobrellevar de la mejor manera la rutina.

El cocktail de pastillas de Makoke. (FOTO: REDES SOCIALES)

Es por ello que en sus redes sociales, donde ha retomado su actividad tras días desaparecida virtualmente -ya que se encontraba en Pamplona-, ha compartido las pastillas que ingiere para tener energía: «Buenos días, hay que estar fuerte y cuidarse. Este es mi cocktail de vitaminas por las mañanas: Omega 3 (que ofrece múltiples beneficios para la salud cardiovascular o para el desarrollo neurológico), Vitamina C (para la producción del colágeno, muy importante para la piel), Vitamina B (producir glóbulos rojos y para obtener energía de los alimentos), Ashwagandha (para mejorar el sueño o el estrés) y Vitamina D+K (suplemento para la salud ósea)».

Sus nietos, su mayor apoyo

Tras esta imagen que ha compartido en sus historias temporales de Instagram -donde acumula más de 400 mil seguidores-, Makoke ha publicado otra significativa imagen. En ella aparece Javier, su nieto mayor, y una de las personas más importantes de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Makoke (@makoke_)

Aunque en un comienzo le cogió por sorpresa el embarazo de su nuera, Marina Romero, la colaboradora televisiva ahora no puede esconder que se derrite con los pequeños de la casa. De hecho, cuando volvió de Supervivientes a mediados del pasado mes de junio, el reencuentro con el menor fue de lo más emotivo. «Mi amor, mi amor… pero, ¿cómo se puede ser tan guapo?», exclamó la tertuliana tras abrazar al pequeño Javier, que le daba un regalo a su abuela. «No se puede ser más bonito», dijo la ex de Matamoros.