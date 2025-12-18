Chenoa y Marc Giró presentarán las Campanadas de RTVE

Chenoa y Marc Giró serán los nuevos encargados de presentar las Campanadas de RTVE. La artista y el comunicador son los encargados de sustituir a Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que en un principio iban a despedir el año desde la Puerta del Sol.

Ha sido el periodista Rocco Steinhäuser, del programa Versió RAC1, el que ha anunciado esta noticia tan inesperada en redes sociales, pues sus nombres no figuraban, en un principio, entre los favoritos para la noche del 31 de diciembre.

Noticia en elaboración…