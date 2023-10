El conflicto entre Israel y Gaza sigue acaparando gran parte de las portadas informativas del mundo . Todo comenzó el pasado sábado 7 de octubre, cuando Hamás (organización militante de palestina) atacó por sorpresa el sur de Israel, concretamente en el marco del Festival por la Paz, en el que perdieron la vida más de 260 personas. Un movimiento que tuvo como respuesta que el gobierno israelí declarara la guerra oficialmente a la franja de Gaza. Desde entonces, toma de rehenes, víctimas mortales y ataques han sido los protagonistas de las últimas jornadas, creando una situación de incertidumbre que ha generado un fuerte de debate con opiniones muy dispares.

Opiniones que, en algún caso, no han sentado del todo bien a la Embajada de Israel, quien ha publicado un comunicado «condenando enérgicamente» las declaraciones de varios miembros del gobierno español sobre el conflicto. «Es profundamente preocupante que, en un momento en el que Israel está de luto por la pérdida de vidas inocentes, ciertos elementos de dentro del gobierno español hayan optado por alienarse con este terrorismo tipo ISIS», manifestaban.

📢 Comunicado de prensa de la Embajada de Israel en España: pic.twitter.com/Def4NfC4wH — Israel en España 🇮🇱 (@IsraelinSpain) October 16, 2023

Dichas palabras tuvieron una inesperada respuesta por parte de Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, quien no dudó en tachar a Israel de «genocida» en medio de la polémica. Así, la política se ha mostrado a favor del pueblo palestino, ya que acusa al gobierno del país israelí de estar llevando a cabo «crímenes de guerra, bombardeos masivos y cortes de agua de y luz». No obstante, en el mismo mensaje, Ione deja claro que denunciar este tipo de comportamiento no significa «alinearse con Hamás», ya que lo considera más como una «obligación democrática»: «El silencio es una complicidad con el terror», sentenciaba.

Ione Belarra/ Gtres

Como era de esperar, las declaraciones no han tardado en generar diferentes reacciones, entre las que destaca la del chef José Andrés, el cual siempre ha dejado claro no tener ningún reparo a la hora de dar a conocer su opinión. El experto culinario ha reprochado a la ministra no reconocer el ataque de Hamás como «terrorista», algo que considera que debería ser motivo para «quitarla de su cargo». «Debemos pedir por la contención de todas las partes, pero nunca apoyar a los terroristas y a los agresores», explica. Continuando con su crítica, José Andrés ha recriminado a Ione apoyar a Rusia al mismo tiempo que Hamás, una ideología que «no le representa ni a él ni a España»: «No merece ser ministra. Presidente @sanchezcastejón debería quitarla de su cargo», concluye.

Usted como Ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamas contra civiles es un acto terrorista…y que Israel @IsraelinSpain está defendiendo a sus ciudadanos…después puede pedirle contención y respeto por las vidas de civiles en Gaza…al final debemos pedir por la… https://t.co/6jiyYrYYXv — José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) October 16, 2023

Más allá del intercambio de reproches mencionado, el Gobierno español también ha querido pronunciarse ante el comunicado lanzado por la embajada de Israel en España, donde han desmentido «tajantemente las falsedades vertidas» en dicho mensaje, justificando que «no aceptarán insinuaciones infundadas sobre sus miembros». «Cualquier responsable político puede expresar libremente posiciones como representante de un partido político en una democracia plena como es España», señalaban.