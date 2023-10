El guardaespaldas de Taylor Swift deja su trabajo para luchar contra Hamás

Taylor Swift acaba de sufrir una importante baja en su equipo artístico. Según ha trascendido, el guardaespaldas de la cantante habría presentado su baja voluntaria tras decidir involucrarse por completo en el conflicto que actualmente acapara gran parte de los titulares informativos, donde Gaza, Israel y Hamás son los protagonistas. Así, el ex trabajador de origen israelí ha decidido dejar su trabajo al lado de la artista para luchar por lo que considera que es lo correcto y lo ético. «Conseguí el trabajo de mis sueños, que me encanta, grandes amigos a los que llamo familia y un hogar muy cómodo. No tenía porque venir aquí… ¡Pero no podía quedarme al margen mientras las familias son masacradas y quemadas vivas en sus hogares, solo por ser judíos o por ser israelíes», declaraba para Variety.

El guardaespaldas de Taylor Swift luchará contra Hamás

Sus palabras han conmocionado a muchos, generando una gran masa de apoyo en las redes sociales tras comunicar la decisión de dejar aparcado su trabajo junto a Taylor Swift, con el que llegaba a ganar 500.000 euros anuales. Así, ha decidido proteger a su país natal y luchar contra Hamás, dando un giro radical a la vida acomodada que tenía en Estados Unidos. Pese a que son pocos los detalles que se conocen a cerca de su identidad, hace tan solo unos meses trascendieron unas imágenes de la gira The Eras Tour, donde se le puede ver cumpliendo con su función protectora al lado de la cantante.

🇵🇸🇮🇱 | GUERRA ISRAEL-GAZA: El guardaespaldas israelí de la cantante Taylor Swift acaba de renunciar a su trabajo para luchar contra Hamás. El llamó a la gente a «no quedarse quietos y no hacer nada. No estar en el lado equivocado de la historia».

pic.twitter.com/KEYEUk2pQB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 16, 2023

Aunque apenas se tengan datos personales sobre este guardaespaldas, lo cierto es que varios medios se han hecho eco de su pasado como miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel antes de aceptar trabajar con Taylor. Un sentimiento que le ha llevado a tomar la decisión de regresar a su país para, como él mismo asegura, «defender a la humanidad»: «Mientras un lado protege a bebés, niños y ancianos, el otro los utiliza como escudos humanos», señalaba en el medio citado líneas más arriba.

