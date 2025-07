La cena VIP de Sofía Vergara en Madrid con Eugenia Martínez de Irujo, Alba Díaz y Lola Índigo

Sofía Vergara se encuentra en España por un motivo muy especial. Y es que acaba de lanzar Toty, su nueva línea de cosmética en colaboración con Cantabria Labs, una reconocida empresa que cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la dermatología y la farmacia. El nombre que la actriz ha escogido para este nuevo proyecto tiene un significado muy personal para ella, ya que es el mismo apodo que le pusieron de pequeña y con el que aún le conocen sus seres queridos en Barranquilla, su ciudad natal.

El pasado 2 de julio, a primera hora de la mañana, Sofía Vergara presentó su nuevo negocio ante los medios de comunicación, en una rueda de prensa que generó una gran expectación. Durante el evento, la actriz, conocida por su papel protagonista en la serie Griselda, compartió detalles sobre los productos, el proceso creativo detrás de la marca y su ilusión por asumir este nuevo reto. Según lo publicado, una vez terminada la primera toma de contacto con los medios, Sofía disfrutó de una comida con su sobrino en el exclusivo restaurante italiano Numa Pompilio, ubicado en la calle Velázquez, en pleno corazón de Madrid. Pero esto no fue todo. Al caer la noche, organizó una increíble fiesta de inauguración en el lujoso Hotel Four Season, donde reunió a una larga lista de rostros conocidos de nuestro país, quienes no quisieron perderse esta importante cita.

Tras el evento, Sofía Vergara también se reunió con celebrities de diferentes ámbitos con los que compartió una prestigiosa cena. Entre los asistentes, destacaban desde Vicky Martín Berrocal hasta Alba Díaz, Lola Índigo o Eugenia Martínez de Irujo y su marido, Narcís Rebollo, entre otros. Así, la colombiana ha dejado más que claro que, gracias a su profesión, ha logrado entablar sólidas amistades con muchos famosos.

Pero esto no fue todo. Y es que durante su estancia en Madrid, Sofía Vergara también ha coincidido con Karol G, quien ha viajado a la capital por su promoción de Tropicoqueta y para, supuestamente, asistir al programa La Revuelta, de Televisión Española (algo que todavía no ha confirmado la cadena pública). «De Colombia para el mundo. Mamacitas Foreva», escribió la cantante en su perfil oficial de Instagram junto a una fotografía en la que aparecía posando con la actriz en el interior de una casa. «Te quiero, Karol G, reunited en Madrid», respondía Vergara.

La última visita de Sofía Vergara a Madrid

A pesar de que la reciente estancia de Sofía Vergara en Madrid parece estar siendo muy gratificante para ella, lo cierto es que la última no lo fue tanto. Y es que estuvo en la ciudad madrileña a finales del pasado mes de abril, concretamente en el día en el que se produjo un apagón nacional. Una situación que le obligó a cambiar de planes repentinamente. «El día más raro de Madrid. Ocho horas y media de apagón, encerrados en una terraza, pero con mi gente favorita», comentó por aquel entonces en el universo 2.0.