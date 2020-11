Familiares y amigos de la familia del empresario Antonio Catalán se dieron cita el martes en la madrileña Iglesia de San Francisco de Borja para asistir a la misa funeral por la memoria de su hijo Carlos, que falleció hace una semana a las 44 años de edad, aquejado de una larga enfermedad. Un encuentro que estuvo marcado por las restrictivas medidas de seguridad que limitaron el aforo. Personalidades del mundo empresarial, de la política, la realeza y el toreo acudieron a la despedida del Vicepresidente de la cadena AC Hoteles. Minutos antes de las siete y media de la tarde llegaba Antonio Catalán acompañado de la viuda de su hijo y de sus nietos, así como del resto de la familia, que ha quedado devastada por la pérdida.

Entre los asistentes a la eucaristía destacó la presencia de Cayetano Rivera. El diestro, amigo y compañero de profesión de Toñete Catalán -hermano pequeño del fallecido-, aparecía por primera vez en medio de la polémica familiar entre su hermano Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Hasta el momento, y a pesar de las duras declaraciones del DJ que ha confirmado que la herencia que su padre dejo a sus hermanos mayores sigue en Cantora, solo se había pronunciado en sus redes sociales. Y lo había hecho publicando una imagen de los dos con una sencilla frase: «Hermano, siempre contigo».

El marido de Eva González coincidió en la iglesia con su tío Curro Vázquez, y con su amiga Caritina Goyanes que acudió acompañada de su marido, Antonio Matos. Allí también estuvo Victoria Federica. La nieta del Rey Emérito asistió, con la mascarilla recomendada, junto al influencer Tomás Páramo, uno de sus mejores amigos. La sobrina de Felipe VI acudió en representación de su madre, gran amiga de Antonio Catalán y, aunque trató de pasar desapercibida abandonando el templo por una puerta lateral, no pudo conseguir su objetivo.

Javier García Obregón y su esposa, María Tevenet coincidieron con políticos de ayer y de hoy como el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja; el Presidente del Partido Popular, Pablo Casado; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que asistió con su mujer Sonsoles Espinosa. Johanes Osorio, duque de Alburquerque, la actriz Cayetana Guillén Cuervo y la presentadora valenciana Cristina Tárrega también quisieron acompañar a la familia Catalán en un día tan triste para ellos.

Carlos Catalán falleció en la Clínica Universitaria de Navarra el pasado 10 de noviembre a consecuencia del cáncer hepático que sufría. En ese mismo centro médico había estado ingresado su padre, Antonio Catalán, tras dar positivo por coronavirus. Su afección se agravó y le llevó a la UCI, de donde salió ya recuperado. Pero el verdadero varapalo llegó con la muerte de su hijo, a quien hace solo unos días le dedicaba unas emotivas palabras a través de una carta, como informaba la revista ‘Semana’. «Perder un hijo es algo que no contemplas. Lo normal hubiera sido que Carlos me enterrase a mí, no yo a él. Acompañar a un hijo en su enfermedad, cuando sabes desde el principio cuál será el final es muy duro», escribía. «Carlos era muy vitalista, tenía muchas ganas de que siguiéramos creciendo. Tengo que seguir adelante por él”. Carlos ostentaba el cargo de vicepresidente de AC Hoteles, estaba casado y tenía tres hijos.