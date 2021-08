Carmen Lomana es una mujer tan camaleónica que igual amadrina una colección de arte que sorprende bailando a bordo de un yate junto a Omar Montes. Era sumamente complicado imaginar la conexión entre socialité y cantante pero ambos han unido sus fuerzas para protagonizar uno de los momentazos del verano.

Marbella ha sido el nexo de unión entre ellos. La empresaria se encuentra todavía allí apurando sus días de vacaciones, mientras que el artista acudió a actuar al prestigioso festival Starlite de la ciudad. Antes de eso, los dos rostros mediáticos unieron sus fuerzas para revolucionar las redes sociales. ¿Cómo? Subiéndose a un barco y haciendo una coreografía juntos.

De banda sonora, la nueva canción del cantante de Pan Bendito y al lado de los dos un buen amigo de Omar. El vídeo se ha hecho viral, sobre todo porque se ve a una Carmen Lomana por momentos perdida dentro de la coreografía y llegando tarde a algunos movimientos. Nada que no se pueda mejorar practicando ya que este vídeo ha supuesto el gran debut por todo lo alto de la socialité en TikTok, la red social de contenido musical que arrasa entre el público más joven.

Si algo bueno tiene la publicación, que ya acumula más de 173.000 reproducciones, es que se ve a una Lomana completamente desinhibida, sin vergüenza alguna y queriendo pasárselo bien. Asimismo, deja una vez más clara su elegancia gracias a un bañador negro que estilizaba mucho su figura. Seguro que poco a poco va cogiendo práctica en esto de los bailes en TikTok.

Al margen de su momento viral junto a Omar Montes, Carmen Lomana fue noticia hace pocos días por su gran celebración de cumpleaños. La polifacética empresaria se reunió con algunos de sus mejores amigos en Marbella para soplar las velas. Precisamente, en el marco de esas celebraciones fue cuando se descolgó haciendo una gran confesión: vuelve a estar enamorada.

Define a este hombre como «una persona especial». Aunque no siempre sea la misma, ella necesita alguien con quien compartir su día a día, así como sus penas y alegrías. Asume que ya no es la misma, que, si antes era de la noche, ahora le gusta disfrutar más del día y que, bajo su consideración, piensa que «ha llegado un momento en el que todo lo que veo no me parece interesante».

Esta nueva ilusión se trata de una persona que ocupa su vida después de un largo tiempo soltera. Se definió como felizmente enamorada de alguien que, aunque no pudo acudir a su cumpleaños, sí que ha estado pasando unos días con ella en la Costa del Sol. No obstante, su identidad se mantiene en secreto hasta el momento. Todos esperamos ansiosos que descubra al afortunado que le ha robado el corazón.

A seguir disfrutando del amor, del mar y del sol, Carmen.