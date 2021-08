Dicen que el verano es la época del año propicia para enamorarse y qué razón tienen. Y si no, que se lo digan a Carmen Lomana. La socialité vuelve a estar enamorada pero la celebración es doble ya que hace tan solo unos días celebró su 73 cumpleaños. Veraneando en Málaga, como de costumbre, organizó una cena especial con sus amigos más íntimos y allegados en uno de sus restaurantes marbellís preferidos.

Durante el evento quiso sincerarse con la prensa. Y es que tras confesar cómo sería su fiesta de cumpleaños ideal, revelar sus planes de celebración y resumir cómo pasó la jornada, Carmen se atrevió a desvelar el principal deseo para su fecha: «Pese a ser una mujer acostumbrada a grandes cosas, su petición es sencilla: «Yo nunca pido mucho, yo soy de las que pide que me quede como estoy. Salud, dinero y amor. Lo mejor es la salud, el dinerito no viene mal y el amor es muy importante».

El titular más llamativo lo dejó al confesar abiertamente que está saliendo con un hombre. Una nueva persona ocupa su vida después de un largo tiempo soltera. Se define como felizmente enamorada de alguien que, aunque no pudo acudir a su cumpleaños, llegará en los próximos días a la Costa del Sol para hacerla una inmejorable compañía.

Sin querer dar demasiados detalles sobre el afortunado caballero, Lomana recurrió a su lado más sentimental para reconocer que su vida siempre ha estado marcada por una «persona especial». Aunque no siempre sea la misma, ella necesita un hombre con el que compartir su día a día, así como sus penas y alegrías. En cambio, sí que reconoció que ya no es la misma, que, si antes era de la noche, ahora le gusta disfrutar más del día y que, bajo su consideración, piensa que «ha llegado un momento en el que todo lo que veo no me parece interesante».

A Carmen Lomana se le ve el brillo en los ojos cuando habla, esa luminosidad de quien está enamorada. Así habla de los regalos ‘especiales’ que ha recibido en su día: «Todos son especiales. Todos. Si tú te refieres a si me ha mandado una persona especial un regalo … para mí el mayor regalo es el cariño enorme que recibo y luego lo demás pues también. La cantidad de flores, las orquídeas me han hecho mucha ilusión. Una amiga de Mallorca también me ha mandado un collar precioso con una pulsera y no se … infinidad de cosas. Me ha llegado otro de Milán», comenta.

La empresaria también comenta que se ha sentido muy querida con el aluvión de felicitaciones que ha recibido: «Estoy muy feliz porque me he levantado a las 8: 30 y desde las 9:00 ha sido un no parar de recibir flores, orquídeas, ramos maravillosos, el teléfono sin parar, regalos … es que yo creo que no me merezco tanto cariño. Estoy muy feliz. Y estoy muy feliz sobre todo por haber cumplido un año más, por haber dejado atrás tiempos tan oscuros y de miedos». A disfrutar del amor.