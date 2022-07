Carme Chaparro confiesa el lado más desenfadado de la Reina Letizia: “No tiene pelos en la lengua”

Podría decirse que Carme Chaparro es uno de los rostros conocidos más sinceros del panorama nacional. Siempre que tiene oportunidad, la presentadora aprovecha para expresar públicamente lo que piensa acerca de algunos de los temas más candentes de la actualidad social. En esta última ocasión, la periodista se ha sincerado al máximo sobre una de sus compañeras de profesión. Esta no es otra que la Reina Letizia, de quien guarda un bonito recuerdo como profesional de la comunicación.

Dado que fue el pasado fin de semana cuando la Princesa Leonor y la Infanta Sofía hicieron frente a su primer compromiso internacional en solitario, la figura materna cobra más sentido que nunca, y así lo ha querido dejar ver Carme: “Yo creo que tiene que ser duro para ella. Como madre sabes que tus hijas van a ser lo que van a ser, pero el sentir de tus hijas, por ser quienes son, van a tener esa exposición pública con lo que conlleva ahora”, comenzaba explicando, para después hacer hincapié en la impecable labor que están llevando a cabo ambas féminas al frente de la Corona: “Las niñas son maravillosas y yo no les pondría ni un pero a ninguna de las dos. Me refiero a que tienen un comportamiento desde muy pequeñas en público muy ejemplar, que los niños es muy difícil que sepan a veces cómo tienen que comportarse en sitios públicos y ellas han estado fantásticas siempre”, apuntaba.

Pero la buena actitud de las niñas se debe a la gran disciplina que han heredado y aprendido de su madre, y de eso mismo ha dejado constancia Chaparro durante su charla con los reporteros de la agencia Gtres: “Yo creo que Letizia es una persona que no tiene pelos en la lengua, siempre que hemos hablado, incluso cuando ya ha sido Reina en las distancias cortas. Además, una cosa es el papel institucional, pero en las distancias cortas puedes hablar de todo con ella, de todo, de todo, de todo. Una cosa es el papel institucional y otra cosa es cuando tú estás con ella y hablas. Ella sigue siendo la periodista que no se corta para hablar de nada. Sigue siendo una persona cercana, estupenda, amigable”, señalaba, visiblemente emocionada por conectar tan bien con la consorte. Tanto es así, que ésta tiene sus tres libros en el Palacio.

Con respecto a la marcha de Sonsoles Ónega a Antena 3, la escritora no ha querido más que desearle toda la suerte del mundo: “Fue muy sorprendente para todos. Yo estaba en casa cuando me empezaron a llegar mensajes. Nos sorprendió, pero yo creo que hay que desearle lo mejor siempre a todo el mundo, hay que desear a la gente que tenga éxito, que salgan bien las cosas y a los compañeros que ahora van a tomar el relevo de Sonsoles, a Joaquín que se estrenaba en Ya es mediodía, a Ana Terradillos, que se ha estrenado también. Desearles lo mejor y que es bueno muchas veces que vayan cambiando de caras los programas. Eso también está bien. Y en Mediaset tenemos cantera de sobra para poder hacer un montón de cosas bonitas”, aclaraba, posicionándose con su cadena en esta particular batalla con Ónega.