Durante sus últimas apariciones públicas, la Infanta Sofía se ha convertido en toda una it girl. Y no es para menos, ya que a sus 15 años, la hija menor de los Reyes puede presumir de contar con un exquisito gusto estilístico que no ha pasado desapercibido en el panorama nacional y del que volvió a hacer gala durante la entrega de los Premios Princesa de Gerona con un espectacular conjunto de Bruna.

Como perfecta escudera de su hermana, la Princesa Leonor, Sofía acudía el pasado 4 de julio al Museo de las Aguas AGBAR en Cornellà de Llobregat, Barcelona, probablemente sin llegar a imaginar lo mucho que daría de qué hablar su look. Para una ocasión tan especial, la Infanta se enfundó en un conjunto blanco de la firma Bruna, compuesto por un pantalón tipo sastre y una blusa de manga corta y largo asimétrico confeccionada en tul de seda. Un diseño de lo más elegante y en tendencia, el cual está a la venta en la página web de la marca por 195 euros, un precio asequible para todos los bolsillos y una muy buena inversión si tienes algún evento importante de cara a los próximos meses.

Como era de esperar, el outfit consiguió ser todo un éxito de ventas en la tienda online de Bruna, razón por la que el equipo de LOOK se ha puesto en contacto con la firma para conocer de primera mano cuál había sido el impacto que había causado en la marca el hecho de que uno de sus diseños sea lucido nada más y nada menos que por la nieta del Rey Juan Carlos: “Sin dudas está siendo un absoluto éxito en ventas en todos los colores, pero principalmente, en el color escogido por la Infanta, que es muy favorecedor y versátil. También, gracias a esta aparición muchísimas personas que no nos conocían están accediendo a nuestra web y conociendo nuestra marca”, comenzaban explicando, aclarando así que la aparición de la Infanta con el conjunto solo les ha traído cosas positivas: “Fue toda una alegría y un orgullo, son más de 11 años con nuestra marca y la verdad nos hizo muchísima ilusión ver a una Infanta lucir uno de nuestros looks más deseados y que además ya estaba teniendo mucho éxito entre nuestras clientas y seguidoras y ahora se ha multiplicado”, señalaban.

Por si fuera poco, el equipo de Bruna también ha admitido que este no sería el único de sus diseños que habrían comprado los miembros de la Familia Real, razón por la que, es muy probable que en los próximos días la propia Infanta, su madre o su hermana vuelvan a acaparar miradas de la mano de esta firma española: “Había varias opciones, pero no sabíamos con certeza si finalmente sería el look escogido para este acto en concreto o bien sería para otor evento (…) Nos realizaron un pedido con diferentes looks de la marca y se envió como cualquier pedido online a la dirección indicada”, apuntaban, dejando entrever que ninguna de las féminas de la Casa Real aún se ha animado a acercarse a la tienda física para hacer sus compras.

Por último, desde Bruna han transmitido a este digital su deseo de volver a ver a la Infanta o a algún otro miembro de la Familia Real con un diseño de la marca: “Lo cierto es que nos encantaría, ya que no puede haber mejores embajadoras de la moda española que las Infantas, y por supuesto la Reina”, zanjaban. Unas palabras totalmente ciertas, ya que, pese a su corta edad, la Infanta y la Princesa están demostrando haber heredado la pasión por la moda de su madre, Doña Letizia.