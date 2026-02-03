Carlos Alcaraz regresa a España tras su triunfo en Australia: "En casa es donde mejor se está"

Carlos Alcaraz ya está en España. Después de hacer historia—convirtiéndose en el tenista más joven en ganar el Open de Australia—, el joven ha llegado al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a primera hora de este martes, 3 de febrero. Como no podía ser de otra manera, su aterrizaje ha causado sensación y, más allá de convertirse en el centro de todas las miradas, también ha sido recibido por varios medios, a los cuales no ha dudado en atender con la mejor de sus sonrisas.

«Estoy muy bien y muy contento. Lo voy a celebrar en casa, que es donde mejor se está», comenzaba a decir, añadiendo que tenía muchas ganas de descansar porque «ya era hora».

Carlos Alcaraz en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas. (Foto: Gtres)

El tenista señalaba que había estado acompañado «por su gente» durante todo el torneo, motivo por el cual en sus primeras imágenes en España como campeón, su padre y su hermano Álvaro también han aparecido a su lado. Un gesto que refleja la importancia que tiene su entorno más cercano en cada paso que da en su carrera.

En cuanto a la celebración que llevaron a cabo en Australia tras alzarse con la victoria, Alcaraz desveló que no pudieron hacer demasiado, ya que «el cuerpo no le daba para más» tras el exigente esfuerzo físico que había realizado durante el campeonato. De hecho, antes de concluir su intervención ante los medios, el murciano destacó que se encontraba «muy cansado» después de haber pasado casi 24 horas viajando y pidió a los reporteros que «le dieran un poco de espacio» para poder descansar. Aun así, en ningún momento perdió la sonrisa de su rostro, mostrando de una manera muy evidente el orgullo y la satisfacción que siente por el buen momento que atraviesa su trayectoria profesional.

Carlos Alcaraz en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas. (Foto: Gtres)

Las reacciones a la victoria de Alcaraz

Más allá de su familia, los españoles también esperaban con ansia la llegada de Carlos Alcaraz a su país natal. Y prueba de ello son los mensajes de euforia con los que se han llenado las redes sociales tras su victoria. Mensajes que han protagonizado tanto usuarios anónimos como importantes figuras de diferentes ámbitos. En primer lugar, Casa Real utilizaba el universo 2.0 para destacar que el hecho de haberse convertido en el tenista más joven en lograr los cuatro Grand Slam «era el premio a no rendirse nunca». «¡Enhorabuena y gracias por seguir escribiendo la historia del deporte español!», escribía.

¡Campeón, @carlosalcaraz! El premio a no rendirse nunca: el tenista más joven de la historia en lograr los cuatro Grand Slam. ¡Enhorabuena y gracias por seguir escribiendo la historia del deporte español!#AO26 #AusOpen https://t.co/KYqeI35b21 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) February 1, 2026

A la institución le ha seguido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien considera que Alcaraz «ha dado un ejemplo de esfuerzo, superación y coraje». Por otro lado, otras grandes leyendas del tenis como Rafa Nadal tampoco han optado por el silencio. «¡Enhorabuena por ganar el Open de Australia y conquistar el Career Gran Slam!», expresaba.