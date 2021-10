Carla Vigo está imparable. Desde hace ya un tiempo la sobrina de la Reina Letizia ha ido haciéndose un hueco en los medios de comunicación y pese a su timidez se ha convertido en uno de los personajes más buscados de la crónica social de nuestro país. La hija de la fallecida Érika Ortíz ha cumplido uno de sus sueños, ya que ha fichado por Rafael Amargo para su obra Yerma. Este viernes, la joven ha debutado vestida de blanco y mostrando sus dotes interpretativas.

Durante su participación en el espectáculo del bailaor, Carla Vigo se ha movido por el escenario como pez en el agua e incluso ha tocado las palmas siguiendo el ritmo de los demás integrantes de una obra que está siendo todo un éxito. Fue el propio coreógrafo quien dio a conocer que la sobrina de la Reina iba a formar parte del elenco de su show.

«Hay nuevas personas en el elenco como por ejemplo Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia», contó en un evento hace unas semanas. Por aquel entonces, el granadino no quiso revelar muchos más detalles para así mantener la intriga, pero sí desveló el papel que tiene Carla. “La vais a ver como actriz en un registro serio y trabajando bien”, explicó orgulloso de su nuevo fichaje.

Si bien cuando su nombre saltó a la palestra, Carla Vigo se mostraba reservaba poco a poco ha ido cogiendo soltura, sobre todo a través de las redes sociales, plataformas que utiliza para expresar cómo se siente y cómo afronta estar en el ojo del huracán constantemente.

El pasado 13 de octubre sopló velas y celebró su cumpleaños rodeado de los suyos, de su pareja y sus amigos más cercanos. El día de la celebración recibió una gran sorpresa, pues su amiga, Amor Romeira apareció en el local donde se encontraban. Sin embargo, Vigo fue duramente criticada por el atuendo que llevó: un vestido entallado en color plata. Lejos de mantenerse al margen, la prima de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía respondió contundentemente a los denominados haters -personas que hacen críticas faltando el respeto-.

“¿Qué pasa, que por tener caderas anchas ya no me puedo poner vestidos ajustados o cómo va esto? O porque por mi forma del cuerpo se me marca un poco la tripa… señores, se llama tener órganos y, de hecho, es que no es ni sano ser plana del todo porque no los proteges, a ver si estudiamos un poco y dejáis de decir chorradas, por favor», escribió en los stories de su perfil de Instagram. «Con cosas así creáis inseguridades que a lo mejor una persona no tenía, yo me veía diosa con ese vestido y al que no le guste que mire a otro lado y ya”, añadió, dejando claro lo contenta que se siente con su cuerpo. De cualquiera de las maneras, Vigo ha demostrado tener carácter y unas ganas inmesas por perseguir cada unos de sus sueños.