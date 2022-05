Carla Vigo ha pasado a ser ya un rostro conocido en la prensa del corazón. Aunque su primera aparición pública se produjo cuando ella tan solo tenía tres años -ejerciendo de paje en la boda de su tía Letizia y el entonces heredero al trono Felipe- lo cierto es que siempre se ha mantenido alejada del foco mediático. Hasta su mayoría de edad, cuando comenzó a atender a la prensa y a compartir su día a día en las redes sociales. Desde entonces, muchas han sido las declaraciones que ha ofrecido a la prensa y que no han estado exentas de polémica.

Y ahora lo ha vuelto a hacer. En una entrevista concedida para Vanity Fair, la joven ha hablado sobre sus primeros pinitos en los escenarios, sobre la precariedad laboral de nuestro país y sobre cómo concibe ella la monarquía. Sin embargo, y como ya acostumbra a hacer, Carla no ha querido perder la oportunidad de hablar de su tía Letizia, que ha sido noticia recientemente por su cuerpo tonificado, sus marcados abdominales y el último vestido cut-out que ha lucido hace tan solo unos días. Álex Ander, el periodista encargado de realizar las preguntas, ha querido saber la opinión de la joven sobre los brazos delgados y tonificados de su tía. Una pregunta a la que no ha tenido reparo en responder, siendo completamente sincera con el medio: “Es su cuerpo. Si ella se ve a gusto así… En mi opinión personal, y no quiero que por eso digan que soy machista, el cuerpo está bien, pero los brazos así (tonificados) no quedan nada bien en una chica. Si yo tuviera esos brazos me vería horrorosa, pero si ella se ve bien así…”.

Y es que, no es la primera vez que la actriz opina sobre su familia, la Familia Real. Hace tan solo un mes, su nombre volvió a sonar con fuerza en la prensa rosa al sacar la cara por su prima, la princesa Leonor, a través de sus redes sociales. La joven compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que su prima posaba junto a un desconocido chico durante su visita a un instituto de Leganés. Tras esto, uno de los seguidores de la actriz le preguntó si se trataba de su novio, a lo que ella respondió tajante: “No, no. Es una niña, por favor”. Y es que, parece ser que la sobrina de la reina Letizia considera inapropiado que se le atribuya una pareja a una chica de tan solo 16 años. Sin embargo, aunque algunas voces cercanas a palacio aseguran que Carla visita con frecuencia a su familia, otras apuntan a que su relación se ha ido distanciando con el tiempo. Así, sus últimas declaraciones dejan la puerta abierta a todo tipo de interpretación, porque la joven, sin pelos en la lengua, fue muy clara y concisa respecto a lo que su tía pudiera opinar de su pareja: “A mi tía no tiene que gustarle mi novio, me tiene que gustar a mí”. Asimismo, en una entrevista que Viva la vida publicó, la joven mostró cierta distancia con su familia royal, señalando que no se sentía como ellos, pues ella era “una persona normal”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@carla.intense)

No obstante, aunque se desconoce cuál es el punto en el que está la relación de Carla con la parte de su familia de sangre azul, la joven siempre que puede saca la cara por los suyos. Así, en la entrevista realizada por la conocida revista, una de las preguntas es si ella entiende a la gente que opina que la monarquía es una institución obsoleta y anacrónica, a lo que ella contesta sacando las garras por su familia: “Me parece normal que exista el debate, pero no que la gente los insulte y les llamen de todo por el simple hecho de que sean quienes son. La gente dice que no los han elegido, ¡pero es que ellos tampoco lo han elegido! Creo que a las personas les falta mucha empatía en ese sentido”.