Carla Barber desvela cuál es el sexo de su bebé

Tan solo llevamos seis días y el 2022 ha dejado claro que viene pisando fuerte. Fue durante el primer día del año cuando salió a relucir una de las noticias que marcaría su transcurso: Carla Barber está embarazada de su primer bebé. Así nos lo hizo saber a través de sus redes sociales, donde compartió un vídeo de las reacciones de sus seres queridos mientras anunciaba que estaba de nada más y nada menos que 23 semanas. Un estado muy avanzado por el cual ya sabe incluso el sexo del que será su primer retoño.

Casi una semana ha esperado la exconcursante de Supervivientes desde que se supo su embarazo para dar a conocer el sexo de su bebé. Con un emotivo vídeo en la playa, la doctora estética se mostraba más feliz que nunca al anunciar a bombo y platillo que estaba esperando a un niño. Una noticia que aseguró haber sabido desde hacía muy poco tiempo, aunque las ganas de verle la cara van in crescendo y se calcula que nacerá en el mes de abril, provocando que este año probablemente sea uno de los más felices en la vida de la que fuera Miss España.

En los últimos días, Carla no ha tenido reparo en resolver todas las dudas que les surgieron a sus seguidores de Instagram sobre su embarazo, confirmando que había sido totalmente buscado pese a llevar pocos meses con su pareja, que permanece en el anonimato. Hace tan solo unos meses, la doctora pudo saber que padecía síndrome de Brugada, una enfermedad que supone un trastorno en el ritmo cardíaco poco frecuente pero potencialmente mortal. En uno de sus chequeos sanitarios en el pasado mes de septiembre fue cuando se enteró de que estaba embarazada. Una noticia que esperaba como agua de mayo aunque resultó ser de lo más sorprendente tanto para ella como para su círculo más cercano, que tras haber vivido el varapalo de su enfermedad ahora se enfrentan a uno de los mayores retos: dar la bienvenida a un miembro más a la familia, el cual se espera que no herede este síndrome.

Han sido varios los rostros conocidos que han reaccionado al sorprendente embarazo de Carla, uno de ellos Kiko Matamoros. El colaborador de Telecinco fue durante un tiempo el suegro de la doctora, que mantuvo una relación con Diego Matamoros hasta antes de que comenzara el verano pasado. Desde ese momento, la vida de Barber dio un giro de 180 grados hasta tal punto de haber conocido al hombre que quiere que se convierta en el padre de su primer bebé, algo que no ha convencido mucho al ex de Makoke. Así lo expresó él mismo en el plató de Viva la vida: “Está embarazada de cinco meses y con mi hijo rompió hace ocho”, decía extrañado. No obstante, aseguró que su relación con Carla era bastante buena y quiso felicitarle y “desearle que vaya muy bien”, mientras lanzó una advertencia directa a su hijo: “Que tenga cuidado, que no le vaya a pasar también a él que sea padre así a lo loco, que le veo muy desatado”, sentenciaba.