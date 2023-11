Bruce Willis continúa haciendo frente a la dura etapa que le ha tocado vivir, por su enfermedad. La pesadilla comenzó en febrero de 2022 cuando el actor anunció que se retiraba del mundo de la actuación, tras ser diagnosticado de afasia. Un año más tarde, su mujer publicó en un comunicado, que la salud del intérprete seguía siendo preocupante y que le habían identificado demencia frontotemporal. Intentando mantenerse alejado del foco mediático, el alemán se ha apoyado en su esposa Emma Heming, su ex mujer Demi Moore y sus cinco hijas.

Sin embargo, su estado de salud ha empeorado. El último detalle que se ha dado a conocer es que el actor no reconoció a su ex Demi Moore cuando ésta le visitó después de un viaje a Italia. El medio estadounidense Closer ha indicado que, tras hablar con una fuente cercana a la familia, que la actriz vivió un momento muy angustioso cuando se produjo el encuentro entre ellos. «Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto», confesó la fuente. En la misma línea, el informante también hizo hincapié en que Bruce todavía reconoce a su mujer y a sus hijas.

Primeras palabras de su hija

«Nuestro querido Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente ha sido diagnosticado con afasia, lo que está afectando sus habilidades cognitivas», fueron las primeras palabras que su hija escribió el 30 de marzo de 2022, confesando la enfermedad que había llegado a la vida de su padre y que había provocado un giro de 180 grados en su vida. La afasia es una enfermedad cognitiva, que entre muchas cosas, afecta principalmente al lenguaje y la capacidad comunicativa a la hora de hablar o escribir. El intérprete, en esos meses, se encontraba sumergido en el estreno Gasolline Alley y A Day to Die. Sin embargo, debido a la preocupación por su salud, el que dio vida a John McClane en Jungla de Cristal, decidió retirarse de los rodajes: «Bruce se aleja de la carrera que tanto ha significado para él. Este es un momento realmente difícil para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo», continuó relatando su hija Rumer en sus redes sociales.

Durante todo este tiempo, amigos, familiares y seguidores han arropado a Bruce Willis, para que lleve su vida lo con la mayor naturalidad posible. Sin embargo, no ha sido hasta febrero de este año, cuando los médicos han determinado con certeza lo que le ocurre al actor: “Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD)”, comunicó Emma Heming. “Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Aunque es doloroso, es un alivio tener por fin un diagnóstico claro”, terminó contando su actual mujer, que tanto le está cuidando en estos momentos.

El gran apoyo de Bruce Willis: su familia

«Es duro para la persona diagnosticada. También es difícil para la familia. Y eso no es diferente para Bruce o para mí o para nuestras chicas. Cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es», expresó Emma Heming, hace unas semanas en una entrevista para Today, Hoda Kotb. La modelo se ha convertido en su apoyo incondicional este último año. Emma se lleva encargando del cuidado de su marido todo este tiempo, a pesar de confesar que le ha costado aceptar el diagnóstico de su marido: «Entender lo que estaba sucediendo, poder aceptar lo que es, no lo hace menos doloroso, pero el simple hecho de estar al tanto de lo que le está sucediendo a Bruce lo hace un poco más fácil», confesó entre lágrimas.

Por otro lado, otro de los pilares esenciales para el intérprete, son sus cinco hijas. «Les está enseñando mucho a cómo cuidar y amar, y es realmente algo hermoso dentro de la tristeza», contó Heming. Bruce tiene dos hijas junto a la modelo, que son Mabel y Evelin y otras tres hijas fruto de su matrimonio con su exmujer Demi Moore, Rumer, Scout y Tallulah. Cuando conocieron la noticia de la enfermedad de su padre, la familia al completo se unió para darle amor, incluida la que fue su mujer durante casi diez años. Tanto es así, que una de sus hijas, Scout no ha pasado por alto darle las gracias a su madrastra por el trabajo que hace por su progenitor: «Realmente no podría estar más orgullosa de Emma por estar dispuesta a salir al ojo público (¡aunque es aterrador!) para compartir la historia de nuestra familia al servicio de difundir conciencia sobre la demencia frontotemporal. Emma, eres una campeona de esta causa», escribía en sus redes sociales.