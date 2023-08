Salen a la luz nuevos detalles sobre el estado de salud de Bruce Willis

El pasado mes de marzo, la familia de Bruce Willis anunciaba que el actor había sido diagnosticado con una demencia frontotemporal que afectaba directamente a su capacidad de comunicación y de compresión. En un principio, varios médicos señalaban el alto porcentaje que tenía el intérprete de padecer afasia, un trastorno de lenguaje que dificulta el habla, la escritura y la expresión. No obstante, tras someterse a diferentes pruebas, los profesionales acabaron dictaminando el trastorno neurológico progresivo con el que lleva luchando desde entonces.

Cinco meses después de la noticia, Tallulah, la hija de Bruce, ha concedido una entrevista a la revista Vogue, donde ha hablado sin tapujos sobre cómo es el día a día de su padre combatiendo con dicha enfermedad. «En estos días te puedes encontrar a mi padre en el primer piso de la casa, en algún lugar del gran espacio abierto de la cocina-comedor-sala de estar o en su oficina. Afortunadamente, por ahora, la demencia no ha afectado a su movilidad», explicaba, dejando entrever que, pese a que se trate de una enfermedad degenerativa, por ahora el actor parece ser capaz de valerse por sí solo en cuanto a su cuidado diario y su traslado se refiere.

Bruce Willis en Brentwood/ Gtres

Tallulah reveló uno de los últimos episodios que vivió en su oficina, la parte de la casa donde Bruce está más tranquilo y más a gusto: «Su oficina siempre ha sido una especie de ventana a lo que más le interesa en un momento dado», manifiesta, explicando que es una sala donde permanecen varios objetos que el actor ha ido coleccionando a lo largo de su vida, además de ser un espacio donde la música siempre está sonando. Fue precisamente en esa habitación donde, recientemente, Tallulah se encontró un llamativo papel en el que había escrito ‘Michael Jordan’: «Ojalá supiera lo que estaba pensando», confesaba.

La demencia puede derivar, con el paso del tiempo, en la imposibilidad de reconocer a personas que, hasta entonces, construían el círculo más allegado del enfermo. Sin embargo, y al menos por ahora, Tallulah ha manifestado que su padre, afortunadamente, sigue reconociendo y distinguiendo a los miembros de su familia. Un testimonio que no concuerda con el ofrecido hace unos meses por el tío político del actor, Wilfired Gliem, el cual aseguraba que Bruce Willis apenas reconocía a su madre: «Su madre no está muy segura de que su hijo la reconozca, ya que su comportamiento es lento y un poco agresivo», explicaba en una entrevista concedida al diario alemán Bild.

Por otro lado, la prensa estadounidense se hace eco de un visible empeoramiento del estado de salud de Willis. Fuentes cercanas a la familia, aseguraron al digital Radar online que Demi Moore (ex mujer del actor) intenta pasar todo el tiempo posible a su lado. «Saben que no estará aquí para siempre. Así que están apreciando cada momento… Bruce no puede decir mucho y no parece que esté captando mucho de lo que dicen los demás», informan.