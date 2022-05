Britney Spears anuncia devastada la noticia más inesperada

Duro golpe para Britney Spears. La artista y su pareja, Sam Asghari, han compartido en las redes sociales la peor de las noticias. Con un comunicado oficial, la intérprete de Toxic anunciaba que había perdido a su “bebé milagro”, como ellos lo llamaban. “Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagro al principio del embarazo. Es un momento devastador para cualquier padre”, ha escrito confirmando haber sufrido un aborto involuntario.

Un mensaje que llega tan solo un mes después de haber anunciado que estaba embarazada de su tercer hijo. “Tal vez deberíamos haber esperado a anunciarlo hasta que estuviéramos más avanzados, pero estábamos demasiado emocionados por compartir la buena noticia”, ha continuado explicando la superestrella. Un revés en su vida y en su salud que se ha producido cuando Britney estaba atravesando uno de los mejores momentos de su vida, después de haber conseguido la esperada libertad. Hace cinco meses, el tribunal estadounidense de Los Ángeles le devolvió el control sobre su vida personal, poniendo así fin a la tutela a la que estaba sometida principalmente por su padre, Jamie Spears. Y es que, cuando parecía que su vida volvía a tomar el rumbo deseado, una nueva piedra en el camino ha hecho que la intérprete de Womanizer vuelva a caer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears)

“Nuestro amor mutuo es nuestra fuerza. Seguiremos intentando ampliar nuestra hermosa familia”, ha continuado el desgarrador testimonio. Un duro mazazo para la superestrella, que ha pedido que se respete su privacidad antes esta desoladora noticia: “Estamos agradecidos por todo vuestro apoyo. Os pedimos amablemente privacidad durante este difícil momento”. Pese a todo, la pareja no ha querido perder la oportunidad de dar las gracias a sus fieles seguidores, que siempre han estado apoyándoles en cada paso y cada decisión. “Estamos agradecidos por lo que tenemos en el proceso de ampliar nuestra hermosa familia. Muchas gracias por vuestro apoyo”, se ha podido leer para finalizar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears)

Un post que rápidamente se ha llenado de mensajes de cariño, apoyo y comprensión. Así, su pareja Sam ha respondido a la cantante de Baby one more time con unas emotivas palabras: “Pronto tendremos un milagro”. Paris Hilton también ha querido mostrar todo su apoyo a su “hermana”, como ella misma la llama: “Lamento mucho tu pérdida, hermana. Siempre aquí para ti. Te mando mucho amor. Te amo mucho B”.

Fue el pasado mes de abril cuando Britney revelaba al mundo que ella y Sam iban a ser papás. “Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé… Pensé: ‘Caramba… ¿qué le pasó a mi estómago?’ Mi esposo dijo: ‘¡¡¡No, estás embarazada de comida tonta !!!’ Así que me hice una prueba de embarazo… y uhhhhh bueno… voy a tener un bebé..”, escribió como anécdota. Y es que, aunque la pareja sabía que era muy temprano para dar la noticia, no pudieron ocultar tanta emoción. “La maternidad es algo que siempre he esperado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que tendré nunca”, escribió a sus seguidores. Ahora, afrontando esta difícil situación, la incógnita sobre su enlace matrimonial está más en el aire que nunca, pues la estrella del pop y el modelo se comprometieron el pasado mes de septiembre, con la esperanza de poder celebrar por estas fechas su ansiada boda que, tristemente, tendrá que esperar.