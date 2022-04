Britney Spears anuncia que está embarazada de su tercer hijo

Britney Spears está de celebración. Tras haber tomado las riendas de su vida en lo personal y en lo económico, la cantante se convertirá en madre por tercera vez. Ha sido ella misma quien ha confirmado la buena nueva, que supondría un paso más allá en su idílica relación con Sam Asghari.

La artista se ha encargado de relatar cómo se entero de su embarazo: “Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé ‘vaya… ¿qué le ha pasado a mi barriga?’ y mi marido dijo ‘es solo que estás muy llena’, así que me hice un test de embarazo y… bueno… estoy embarazada… cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!”, comenzaba a explicar la intérprete de Glory, dejando bastante clara su idea de vivir esta etapa con la más absoluta hermeticidad y sin intención alguna de ser fotografiada.

En esta ocasión, la estadounidense también ha tenido oportunidad de echar la vista atrás y recordar cómo fueron sus anteriores embarazos, todos ellos marcados por la “depresión perinatal”, una experiencia “terrible” para ella: “En ese momento las mujeres no hablaban de ello porque había gente que lo consideraba peligroso si una mujer se quejaba así teniendo un bebé dentro… Pero ahora las mujeres hablan de ello a diario. Gracias a Dios no tenemos que guardar ese dolor como si fuera un secreto”, señalaba, visiblemente orgullosa de que los tiempos hayan cambiado y se hayan visibilizado ciertas sensaciones durante el periodo de gestación.

Por su parte, Britney ya se encuentra inmersa en los preparativos para su futuro parto, asegurando que estará practicando yoga todos los días para favorecer al bebé y continuar con su rutina deportiva. Y es que, Spears ya tiene cierta experiencia en esto de la maternidad. Fue el pasado 14 de octubre de 2005 cuando dio a luz a Sean Preston, su primer hijo fruto de su matrimonio con Kevin Federline. Un año después, concretamente el 12 de octubre, llegaba al mundo Jayden, poniendo así el broche de oro a un matrimonio que finalizó en 2007: “Me vuelve loca, porque son tan altos… Y vaya, que todavía están creciendo. Fueron a un baile la semana pasada y lloré durante dos días”, confesaba, viendo a sus dos adolescentes crecer y convertirse en futuros hermanos mayores y protectores del bebé que viene en camino.

Aunque aún no se saben más detalles sobre este esperadísimo bebé, lo cierto es que su llegada supone una gran alegría tanto para Britney como para Sam. Ambos se conocieron en el videoclip del tema Work from Home de Fifth Harmony, convirtiéndose en inseparables desde su primera cita. Tanto es así, que son muy fuertes los rumores de una posible boda entre ellos, junto al mar y en secreto, ya que era durante el pasado mes de septiembre cuando aseguraron haberse comprometido y estar preparando su enlace para celebrarlo lo antes posible en una ceremonia de lo más íntima.