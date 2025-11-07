Brigitte Macron se sincera sobre el acoso que sufrió y su mayor temor: "Increíblemente violento"

Brigitte Macron no atraviesa un buen momento, según ha desvelado una amiga muy cercana a la Primera Dama de Francia. El acoso cibernético al que lleva tiempo sometida y los constantes rumores sobre su identidad sexual se han convertido en una terrible pesadilla que parece no tener fin. Así lo recoge un comentario difundido inicialmente por RTL Radio y publicado también por el tabloide alemán Bild. Y es que el tema no le afectaría solo a ella, sino que también ha terminado pasándole factura a sus hijos y nietos.

Según cuenta la amiga en cuestión, llegó un punto en el que la esposa de Emmanuel Macron «temía que se le marcaran los pantalones entre las piernas en público». Todo, por miedo a que eso alimentara todavía más los rumores que aseguran que nació siendo hombre. Una situación que se ha vuelto completamente insostenible, tal y como reconocía la propia Brigitte durante la declaración que hizo a la policía. «Cada vez que viajo al extranjero, la gente me habla del rumor. No hay ninguna esposa de jefe de Estado que no lo sepa», se lamentaba al respecto.

Brigitte y Emmanuel Macron. (Foto: Gtres)

El infierno de Brigitte Macron por culpa del acoso

Según detallaba la hija de Brigitte, Tiphaine Auzière, en el juicio celebrado contra diez personas responsables del acoso que sufre su madre, ella ha vivido muy de cerca el deterioro físico y mental que ha experimentado la Primera Dama. Sin embargo, eso no es lo peor, sino las repercusiones que está teniendo para las personas que más quiere: «Afecta asus hijos y nietos. En el colegio oyen cosas como: «Tu abuela es un hombre». No sé cómo hacer que pare», reconocía afectada. Del mismo modo, Tiphaine explicaba que su madre «tiene que cuidar su vestimenta y aspecto porque sabe que su imagen puede ser distorsionada».

Y es que sentirse continuamente atacada y en el punto de mira «la afectó enormemente». «Era importante para mí estar aquí hoy para expresar el daño. Quería expresar cómo ha sido su vida desde que sufrió este odio. Ha habido cambios y un deterioro», detallaba en el juicio.

Brigitte Macron y Rajwa de Jordania durante su visita de Estado a Francia. (Foto: Gtres)

En este contexto, la esposa de Emmanuel Macron ha visitado al equipo de la línea de ayuda 3018, el número del servicio nacional de ayuda a víctimas de violencia digital en Francia, donde ha podido hablar con los voluntarios que la gestionan y se ha sincerado por completo:

La Primera Dama de Francia se vuelca con otras víctimas

«Soy adulta, cuento con una sólida red de apoyo y tengo la fortuna de tenerlo», ha reconocido. «Aun así, es increíblemente violento. Imaginad la soledad de estos jóvenes. Es impensable no ayudarlos. Tengo el deber de estar a su lado», asegura. La Primera Dama ha expresado lo «profundamente conmovida» que se encuentra por los mensajes de apoyo que ha recibido de parte de otras víctimas.

Brigitte y Emmanuel Macron. durante la cena de gala celebrada en Luxemburgo. (Foto: Gtres)

«Me dicen que están conmigo… La bondad y el consuelo que recibo son mucho mayores que lo que tengo que soportar», señalaba conmovida. «Hablo mucho con ellos sobre el acoso… Incluso cuando lo tengamos bajo control, debemos ir más allá si es necesario», desvelaba refiriéndose a sus nietos.