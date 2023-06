El nombre de Brahim Díaz vuelve a estar de actualidad tras ser presentado como nuevo jugador del Real Madrid. El habilidoso delantero español retorna a la que fue su casa tras un periplo de tres años a préstamo en el AC Milan italiano y con la vitola de ser uno de los jugadores que más dé que hablar en la próxima temporada.

El jugador ha sido presentado oficialmente este martes en la ciudad deportiva de Valdebebas. Un día ilusionante e importante en su carrera que ha querido compartir con una persona muy especial: su novia. Brahim ha estado acompañado en todo momento por la persona que desde hace más de un año ocupa su corazón y con la que iniciará un nuevo proyecto de vida en Madrid.

¿Quién es la novia de Brahim Díaz?

El nuevo jugador blanco ha presumido de pareja sobre el césped del estadio Alfredo Di Stefano en su primer día como nuevo pupilo de Carlo Ancelotti. Ella es Luz Méndez, una mujer española que cautivó a Brahim tiempo atrás y que hoy ha lucido imponente con un vestido rosa, tacones de infarto y una sonrisa de oreja a oreja junto a su chico.

Poco o nada se conoce sobre la nueva WAG del Real Madrid. Basta con echar un vistazo a su perfil en Instagram para ser conscientes de que es influyente en redes sociales. Luz acumula 30.500 seguidores, una cifra que a buen seguro irá creciendo a medida que el nombre de Brahim tenga protagonismo sobre el verde.

La pareja de Brahim Díaz era una mujer completamente desconocida hasta el momento. A través de sus publicaciones en la red ha detallado cómo era la antigua vida de la pareja en la capital de Italia. Sin embargo, hay un detalle que llama poderosamente la atención: es la primera vez que posa públicamente junto a su novio. Nunca antes había querido compartir ninguna imagen junto al futbolista.

Además, Luz Méndez plantea una situación un tanto peculiar. En su biografía en Instagram asegura ser actriz. Sorprendentemente, no hay registro alguno en su perfil de haber hecho trabajo alguno en este sector. Tampoco cuenta con ficha como intérprete en ninguna base de datos. Quizá ahora que se ha afincado en nuestro país se sepan más detalles sobre su perfil profesional.

No es la primera vez que se relaciona a Brahim con una atractiva mujer rubia. Hace algunos meses se habló con fuerza de que podía estar manteniendo un romance con la cantante -también malagueña- Ana Mena. Ambos eran paisanos y la intérprete de A las 12 viajaba con frecuencia a Italia para realizar shows ya que es un país donde su música pega muy fuerte.

Esto llegó a oídos de la propia Ana Mena, quien se limitó a zanjar el debate de la siguiente manera: «Yo no tengo pareja, estoy felizmente soltera. Te digo la verdad, tengo tan poco tiempo que no me doy cuenta de si alguien me escribe, estoy en otra ahora mismo» . Al mismo tiempo dejó claro que se reía de los rumores: «Me lo tomo a risa. Si es verdad se dice y si no es verdad, también. No tengo ningún problema en responder naturalmente».