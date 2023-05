Ana Mena y Carlos Alcaraz, un tándem que oposita a pareja del verano

Ana Mena es una de las jóvenes artistas que más fuertes están pegando en la música patria desde hace varios años. Pero si hablamos de estar de moda, hay que señalar un nombre por encima del resto: Carlos Alcaraz. El tenista está en boca de todos gracias a sus brillantes actuaciones sobre la pista. Pero, llegados a este punto, es lógico que te preguntes qué tienen en común estos dos nombres. Y lo cierto es que mucho, a tenor de las últimas informaciones.

Todo apunta a que Carlos Alcaraz y Ana Mena podrían haber tenido una relación sentimental de unos dos meses de duración. Así lo informa Laura Fa en su programa Todas las salsas. De hecho, la periodista catalana apunta que la artista malagueña podría haber sido el motivo que ha llevado a Alcaraz a romper su anterior relación con la joven Melodie Peñalver, concursante de La Isla de las Tentaciones.

Los rumores se han acrecentado al tirar de hemeroteca y comprobar que Ana Mena estuvo viendo en directo a Carlos Alcaraz hace unas semanas. La cita fue en el Master de Madrid, que logró ganar el deportista murciano. Quién sabe si luego tendrían otra cita privada. En esos momentos, la joven artista andaluza fue relacionada con Abraham Mateo, junto a quien grabó uno de sus últimos éxitos, pero ambos desmintieron que hubiera algo entre ellos. Por si fuera poco, él ha asegurado en algunas entrevistas que ha estado con una cantante española. ¿Blanco y en botella?

La rumorología crece, pero indicios hay más que de sobra. Sin embargo, Laura Fa ha apuntado a que Alcaraz se volvió absolutamente ‘loco’ con Melodie hasta el punto de que «estaba flipado con ella». La comunicadora asegura que «tuvieron encuentros esporádicos» que no prosperaron en nada más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MELODIE PEÑALVER (@melodiepe)

Con Ana Mena o sin ella, de lo que no cabe duda es de que Carlos Alcaraz es uno de los solteros de oro del deporte español. Tiene todo el futuro por delante y apunta a ser el heredero de Rafa Nadal en la pista, aunque eso son palabras mayores.

Hace unos meses concedió una entrevista en la que habló de varios asuntos, entre ellos de cómo una psicóloga le había ayudado a gestionar diferentes asuntos. Uno de ellos era el corazón y los sentimientos. Carlos lleva casi dos años soltero, pero no ha sido fácil encontrar un equilibro: «Es difícil encontrar a la persona que pueda compartir cosas contigo si siempre estás en diferentes partes del mundo», dijo.

Isabel Balaguer fue la psicóloga que trabajó junto a Carlos Alcaraz para asimilar su nuevo escenario: «Me ha ayudado mucho, estaba algo desorientado. No controlaba bien mis emociones, me cabreaba mucho. Cuando tenía 15/16 años rompía bastantes raquetas y eso ponía en riesgo mi juego. Sabía que tenía que mejorar en ese aspecto. Gracias a Isabel lo he conseguido. Sentirme tranquilo durante un año tan exigente es fundamental. Y desde mi punto de vista, es crucial salir a la pista sonriendo, sintiéndome feliz», comentó.