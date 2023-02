Carlos Alcaraz habla por fin desde el corazón : ¿Sigue con su novia o es el nuevo soltero de oro?

No es fácil saber cosas de Carlos Alcaraz más allá de las puramente tenísticas. En ese apartado está el haber vuelto a competir tras más de 100 días apartado de las pistas por motivos físicos y lo hizo a lo grande, ganando el Argentina Open. Sin embargo, tan sólo dos semanas después de regresar a la acción ha vuelto a lesionarse. La musculatura de su isquiotibial dijo basta y ahora deberá volver a recuperarse y ponerse a punto. La ley del deportista de élite. Sin embargo, en estas semanas le ha dado tiempo a ser protagonista por otros motivos muy diferentes a los que pueda dar con una raqueta en la mano.

El tenista murciano se ha abierto en canal con la que hasta ahora es su entrevista más íntima. En ella, Alcaraz responde a algunas de las preguntas relativas a su vida privada. Entre ellas, destaca cómo ha gestionado el aumento de fama repentino con su psicóloga o la ruptura con su novia María González.

Isabel Balaguer fue la psicóloga que trabajó junto a Carlos Alcaraz para asimilar su nuevo escenario: «Me ha ayudado mucho, estaba algo desorientado. No controlaba bien mis emociones, me cabreaba mucho. Cuando tenía 15/16 años rompía bastantes raquetas y eso ponía en riesgo mi juego. Sabía que tenía que mejorar en ese aspecto. Gracias a Isabel lo he conseguido. Sentirme tranquilo durante un año tan exigente es fundamental. Y desde mi punto de vista, es crucial salir a la pista sonriendo, sintiéndome feliz», comenta el deportista en Vogue.

Hay que recordar que Alcaraz cumple 20 años el próximo mes de mayo. Sin embargo, el hecho de haber sido número 1 del mundo con tan sólo 19 (ahora ha cedido el trono a Novak Djokovic) ha hecho que amase importantes cantidades de dinero. De momento, no es él quien gestiona su patrimonio: «Mi padre se encarga del dinero. Soy bastante joven y tengo mis caprichos, pero soy muy natural, normal y humilde. No me fijo mucho en las marcas ni en los coches. Si me gusta algo, intento comprarlo, pero al final mi padre se ocupa de todo eso».

No es el murciano una de esas personas que sea demasiado vanidoso. En este sentido, desvela qué es lo que más le gusta comprar: «Soy un fanático de las zapatillas Nike, hay modelos que son exclusivos y difíciles de encontrar. Quiero tener una gran colección, ese es mi objetivo. Ahora tengo 20».

En la entrevista desvela que lleva 18 meses soltero, además de exponer el principal problema que tiene para encontrar de nuevo el amor: «Es difícil encontrar a la persona que pueda compartir cosas contigo si siempre estás en diferentes partes del mundo».

La cara ‘B’ de Carlos Alcaraz

Como tenista profesional que es, ya ha empezado a experimentar el lado más amargo del deporte de élite: las lesiones. En ese sentido, Carlos Alcaraz se explica perfectamente: «Tú eres quien mejor conoce tu propio cuerpo. Sé cuáles son mis límites, cuándo tengo que parar, cuándo tengo que esforzarme. He aprendido a hacerlo. Es mejor parar a tiempo para recuperarse lo antes posible. Parar a tiempo también es una victoria».

El español es consciente de los errores que no va a volver a cometer: «Tuve una mala racha después de ganar el US Open. Parece que me lo estoy inventando, realmente disfruté mucho ese momento, pero la verdad es que cuando tuve que volver a competir, volví a sentir el estrés. Quizá no asimilé del todo lo que había pasado, o quizá, instintivamente, perdí un poco la esperanza».