Veni, vidi, vici, así podría traducirse el esperado debut de Blanca Romero en ‘Yerma’, tres semanas después de su polémico estreno en el Teatro de La Latina de Madrid. Llegó, actuó y venció. Ha sido, al menos por el momento, una única actuación. Su situación personal le impide estar más días en la obra, y parece ser que todo se irá solventando sobre la marcha. Pero problemas de agenda aparte, las sensaciones de la actriz asturiana, de su director y de amigos que acudieron a verla sobre el escenario, fue más que buena. Así lo explicó ella misma tras la función, agradecida por la acogida y feliz por el resultado de su primer día en el nuevo espectáculo creado por Rafael Amargo.

«Lo he pasado genial, me he divertido un montón», reconocía con una sonrisa. Y explicaba que el resultado había sido óptimo: «Ensayando un día, demasiado bien ha ido para lo que podía haber salido». Su presencia en el montaje del coreógrafo cordobés ha sido una incógnita desde que se conoció la detención del bailaor. Se ha hablado mucho a lo largo de estas semanas, pero Blanca siempre ha argumentado que su participación dependía únicamente del hecho de poder compaginar su trabajo con su vida familiar, y anoche volvió a hacer hincapié en ello. «Ha sido un tema de fechas y mañana tengo que marchar otra vez. Si pudiese volver a venir pues genial, pero todavía no lo sé tampoco», explicaba volviendo a dejar en el aire su vuelta a ‘Yerma’.

En su debut, Blanca Romero contó con unos espectadores de excepción en el patio de butacas. Allí estuvieron sus compañeros en ‘Física o Química’, José Lamuño, Andrea Duro y Maxi Iglesias, además del bailaor Antonio Canales. Él creo, junto a Amargo, la primera versión de ‘Yerma’ y no ha querido faltar y disfrutar de una noche de cultura viendo a grandes amigos. Canales, que tiene su espectáculo en cartel en el Teatro Príncipe, acudía a ver el debut de Blanca a la expectativa y feliz porque su amigo y compañero haya podido estrenar, a pesar del escándalo de los días previos.

Y al igual que Blanca Romero, Rafael Amargo también se mostró encantado con su interpretación. Fue una noche en la que se despejaron muchas de las incógnitas que se habían planteado en estas semanas. Todo está bien entre director y actriz, y ambos están encantados de trabajar juntos, a pesar de los impedimentos. «Estamos súper contentos», admitía el coreógrafo. «Ha estado muy nerviosa, pero muy segura», explicaba contento porque además, el espectáculo «está funcionando muy bien en los tiempos que corren».

Llevan casi un mes en cartel y aún les queda un mes más en Madrid y, según Amargo, «hay que quedarse con que estamos dando de comer y trabajo a muchos artistas». El sector de la cultura ha sido uno de los más castigados por la pandemia, pero compañías, teatros y empresarios siguen apostando por llevar a cabo sus proyectos. Y para Rafael Amargo no ha sido fácil. A la situación por la crisis sanitaria se sumó su detención, el 1 de diciembre, en el marco de la Operación Córax. Una investigación de meses que se saldó con el arresto del bailaor, su mujer, el productor de ‘Yerma’ y un amigo íntimo, acusados de tráfico de estupefacientes y pertenencia a grupo criminal, del que, según los investigadores, Amargo sería el cabecilla.

La detención tuvo lugar un martes y el estreno de ‘Yerma’ estaba previsto para el viernes. Fueron 72 horas en los calabozos de la comisaría de Distrito Centro, de ahí pasaron a disposición judicial, y tras su declaración ante el magistrado, fueron puestos en libertad. Además de a su situación judicial, Amargo tuvo que enfrentarse al supuesto abandono de Blanca Romero de la obra. La actriz estaba ilocalizable, pero después de casi una semana, la asturiana salía al paso de las distintas informaciones, negando que hubiera abandonado la obra. Era un problema de fechas y su intención era la de incorporarse al montaje durante las vacaciones escolares de su hijo pequeño. Por el momento ha sido una sola actuación, habrá que estar pendientes de las redes sociales para saber cuándo volverá a interpretar a la protagonista de esta versión «amarga» del clásico de Federico García Lorca.