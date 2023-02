Bertín Osborne no está atravesando por un buen momento. Hace unas horas, el presentador, aprovechando su gran alcance en redes, publicaba en su perfil de Instagram la situación de incertidumbre por la que está pasando. Su perro, Thor, se ha perdido y no ha dudado un solo momento en realizar un llamamiento público para poder localizarlo cuanto antes.

«¡Hola a todos! Quiero pediros un favor. Especialmente a los que soléis rondar los aledaños de mi casa en Alcalá de Guadaira», comenzaba a escribir el cantante muy preocupado. Con la esperanza de encontrarlo, el presentador de Mi casa es la tuya ha blindado varios datos de su perro junto a tres instantáneas del mismo para agilizar su búsqueda: «Este es Thor, mi pastor alemán de dos años de edad, que se ha perdido en la zona comprendida entre Mairena del Alcor, la urbanización Torrepalma y la Finca La Soledad».

Bertín concluye su mensaje de ayuda pidiendo a todos los que puedan rondar los alrededores de su casa que, si por favor lo ven, se pongan en contacto rápidamente con él: «Si alguien lo ha visto o tiene conocimiento de su paradero, por favor, hacérmelo saber. Gracias de antemano».

En cuanto se ha hecho eco la noticia, sus seguidores se han volcado con la causa y han llenado el post de comentarios esperanzadores y positivos. «Bertín no te preocupes, hay gente buena que cuando lo vea te avisará rápido. Esa raza es muy lista», «Ojalá aparezca pronto, es precioso», «Seguro que aparece. Mucha suerte», «Entre todos los encontraremos», escribían. Entre todos los comentarios, hubo uno que llamo la atención frente al resto, donde confirmaba que un familiar había visto a un perro de las mismas características hace un par de días por la misma zona. «Te lo envío sin saber si lleva ya varios día desaparecido… Y si es así, para que supieras la zona por donde lo vieron», informaba.

Por otro lado, se ha formado un pequeño debate entre algunos de los usuarios por el collar que lleva puesto el pastor alemán en las fotos compartidas por Bertín. Se trata de un collar de pinchos que muchos han calificado como inapropiado: «¿Por qué ese collar? El que lo encuentre y le piense dar una vida mejor que lo notifique a la autoridad correspondiente», «Ese collar no me gusta», «Yo también me hubiese escapado si tengo un collar así de púas en el cuello».

En respuesta a esos comentarios, muchos otros seguidores han explicado que se trata de un collar que sirve únicamente para adiestrarlo y que, en este caso, el tema principal es encontrar a Thor, no debatir sobre el collar. «Qué atrevida es la ignorancia. Al perro se le ve perfectamente cuidado y saludable». Tan solo un día antes, Bertín se encontraba celebrando el 16º cumpleaños de su hijo Koke, donde se veía con Fabiola, su ex mujer. A pesar de llevar dos años separados, ambos mantienen una relación muy estrecha, anteponiendo siempre el bienestar de sus dos hijos en común.