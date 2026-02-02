Benjamín Valdés Rosas, el pequeño que ha entrevistado a Alcaraz tras ganar el Open de Australia

Carlos Alcaraz ha vuelto a hacer historia. El murciano se ha convertido en el tenista más joven en ganar un Open de Australia — con tan solo 22 años— tras imponerse el pasado fin de semana a Novak Djokovic en un partido de máxima exigencia. Esta victoria confirma su proyección como una de las grandes leyendas del deporte, así como también consolida su alta posición en la élite del tenis.

Como no podía ser de otra manera, tras su triunfo, su nombre no tardó en dar la vuelta al mundo y, antes de regresar a su España natal, el tenista ha concedido varias entrevistas a los medios de comunicación que han sido los encargados de cubrir este hito en su carrera profesional. No obstante, entre todas sus intervenciones a la prensa, ha habido una que ha llamado especialmente la atención. Se trata del encuentro que ha protagonizado junto a Benjamín Valdés Rosas, un niño que, tal y como revela en su perfil oficial de Instagram, «aspira a ser un jugador de tenis profesional algún día».

Carlos Alcaraz y Benjamín Valdés Rosas. (Foto: Gtres)

«Mañana increíble para Benjamín conociendo al campeón masculino de AO 2026 y al CEO de AO y Tennis Australia. Ben tuvo la oportunidad de hacerle una entrevista muy divertida y luego Carlos le firmó varios autógrafos. ¡Un sueño hecho realidad! Estaremos eternamente agradecidos por esta increíble oportunidad única en la vida», escribía el responsable de las cuentas del menor en el universo 2.0.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Benjamin Valdes Rosas (@benj.valdesrosas)

En las imágenes trascendidas se puede ver a Benjamín disfrutando de este momento, visiblemente sonriente y muy implicado. Tanto es así, que no dudó en adueñarse del micrófono con total naturalidad, al más puro estilo de un periodista curioso, con el objetivo de conocer las primeras reacciones de Carlos Alcaraz tras proclamarse ganador del último Open de Australia. Pero, ¿qué se sabe sobre la vida de este pequeño que ha cumplido su sueño junto al murciano?

Según revelan sus redes sociales, vive en la ciudad australiana de Melbourne, donde tiene el placer de practicar el tenis, una de sus aficiones, de la mano de Hot Shots Tenis, un programa enfocado a que los niños desarrollen habilidades de confianza y una gran pasión. Aunque en el caso de Benjamín, es probable que su interés por dicho deporte también le venga heredado de su madre, Carolina Valdes Arcos, quien se presenta en la red como una tenis coach afincada en Australia, pero de origen chileno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carolina Valdes Arcos (@cvaldesarcos)

Aunque poder entrevistar a Alcaraz ha sido un sueño para él, el 19 de enero de 2024 ya tuvo el placer de coincidir con el murciano por primera vez, donde le mostró todo su apoyo en el campeonato de Australia Open de aquel año. «¡Vamos, Carlitos! ¡Tú puedes», escribía. Además de Alcaraz, Benjamín también ha compartido en sus redes que ha podido conocer a otras importantes figuras del tenis como Caroline García, Andy Murray o Jannik Sinner, entre otros muchos.