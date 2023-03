Belén Perea cuenta la verdad tras su efusivo abrazo con Froilán

El nombre de Belén Perea salta a la palestra por su vinculación con Froilán. Ambos mantienen una excelente relación y, prueba de ello son las imágenes captadas por la agencia Gtres cuando se despidieron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando el nieto de don Juan Carlos puso rumbo a Abu Dabi. Este miércoles, la influencer ha acudido a un evento en Madrid y ha revelado que se encuentra muy cómoda con el rol de creadora de contenido.

«Hago mi trabajo, me dedico a la moda y no es por ser amiga de nadie soy peor o mejor», ha indicado. Ha confesado también que hay ciertos comentarios sí que le han podido llegar a molestar. “Eso, que por ser amiga de alguien consigo más cosas y creo que no, yo me dedicaba antes a las redes”.

Cuando la reportera le pregunta sobre aquel abrazo con el sobrino del Rey Felipe, Belén Perea se muestra incómoda y recalca que tienen una «amistad». Además, mientras se marcha dice «está muy bien». Prueba de que prefiere guardar silencio sobre todo lo relacionado con el hijo de la infanta Elena ha sido su actitud, ya que no ha dudado en marcharse a toda prisa del photocall en el que estaba realizando la entrevista.

También, es una prueba de que todo lo relacionado con el primo de la Princesa Leonor le incomoda, ya que durante la conversación parecía estar inquieta a medida que iba respondiendo.

Belén Perea se ha dejado ver en varias ocasiones con Froilán lo que incentivó los rumores de que podría existir algo más entre ellos. Sin embargo, parece ser que, por ahora, todo apunta a que mantienen una relación de amistad. Perea se dedica al mundo de las redes sociales y cuenta con cerca de 70 mil seguidores, cifra que le ha proporcionado poder trabajar con algunas marcas.

Belén Perea niega un romance con Froilán

Durante su reaparición pública en Fitur, Belén Perea se pronunció sobre su amisad con Froilán. «Me molestó que dijeran que era pareja de Froilán, porque yo no soy famosa para que se me persiguiese de esa manera. Nosotros somos amigos», dijo con total rotundidad y despejando dudas sobre el asunto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Perea (@belenperea)

Sea como fuere, Belén Perea se ha convertido, sin quererlo, en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país por su vinculación con el hermano de Victoria Federica. De hecho, también tiene buena relación con la hija de Jaime de Marichalar, pues ambas se siguen en sus respectivos perfiles de Instagram, además comparten profesión por lo que quien sabe si podrían coincidir en un futuro en algún evento.