Belén Esteban desvela cómo fue su cena secreta con Rocío Carrasco

Rocío Carrasco ha vuelto a la televisión. Después de su docu-serie ha tomado la decisión de volver a los platós. El pasado miércoles, la hija de Rocío Jurado se convirtió en la nueva defensora de la audiencia de ‘Sálvame’. “No voy a estar solo para el espectador que se sienta ofendido con algo. No solo para eso. Vamos a darle cabida a aquellos espectadores que son conocidos y famosos y se han encontrado, o encuentran, en una situación parecida a la mía. De los que se dicen cosas que no son y son fácilmente demostrables. Pongo mi teléfono a su disposición. Me pueden contar lo que quieran”, expresó emocionada. Este viernes el ‘Deluxe’ ha tenido como tema principal la figura de Rocío, y ha sido cuando Belén Esteban ha revelado un dato hasta ahora desconocido.

La de Paracuellos ha contado que mientras se emitía el documental tuvo lugar un encuentro con Rociíto durante el contexto de una cena a la que también asistieron sus respectivos maridos, Miguel y Fidel. La colaboradora, ha desvelado que durante la conversación que mantuvo con ella la pidió perdón por haberla criticado en algunas ocasiones. Belén, también ha expresado que no quiso profundizar sobre la guerra familiar en la que se encuentra Rocío Carrasco.

Por otro lado, la madre de Andrea Janeiro ha relatado que charlaron sobre «cómo estaba y ella también me preguntó a mí sobre mí». «No hablamos del problema -sobre la polémica con Rocío Flores-. Ella estaba muy tranquila, me dio pena cosas que hablamos. Hablando con ella la noté triste, vi una persona que estaba en tratamiento», ha añadido apenada.

La empresaria, ha asegurado que «ella estaba muy tranquila, sabiendo bien lo que decía. Pero me dio pena cosas que hablamos porque la noté triste». Esteban, ha preferido guardar silencio sobre algunos de los detalles de ese acercamiento, pero sí ha querido dar a conocer que «en la cena con Rocío Carrasco ella me preguntó mucho sobre mi hija y me dio mucha lástima». Siguiendo el hilo de esta conversación, Belén, ha asegurado que Carrasco le dijo que se alegraba de que su hija sí que se hubiera ido a vivir al extranjero.

Para terminar, la catalogada como ‘princesa del pueblo’, ha puntualizado que la hija de Antonio David Flores le mintió en su día cundo le aseguró que la agresión a su madre jamás se produjo. Miguel Frigenti, que también se encontraba en el plató, ha asentido con la cabeza al escuchar estas palabras, porque a él también le consta lo que estaba diciendo Belén. «Me han llegado informaciones de que cuando se estaba emitiendo el documental, Rocío Flores llamaba llorando a personas que la habían defendido y palabras textuales de ella ‘todo lo que está contando mi madre es mentira y el día que yo pueda hablar contaré la verdad y contaré lo que nos hacía a mí y a mi hermano Fidel’”, ha dicho el colaborador.