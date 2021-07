Cuando una persona con tantas vivencias como Isabel Gemio habla largo y tendido, es conveniente escucharla. Ella ha sido una de las invitadas a la inauguración del nuevo atelier de David Locco. Micrófono mediante, la veterana periodista ha valorado algunos de los asuntos que conforman la parrilla de actualidad, que no son pocos. Entre ellos destaca el reciente fallecimiento de Tico Medina y Raffaella Carrá, grandes amigos con los que tiene un sinfín de recuerdos bonitos, el nuevo proyecto profesional de Rocío Carrasco, a quien parece haber trasladado su negativa ante el programa en el que va a colaborar a partir de ahora.

De lo primero que ha opinado Isabel ha sido de la vuelta de su amiga Rocío a la televisión. Su debut en ‘Sálvame’ causó mucha expectación. Gemio comenta que «a mí no me tiene que parecer nada, ella es dueña de su vida y yo no soy quién para juzgar ninguno de sus actos». Eso sí, la comprende y la tiende la mano: «La apoyaré siempre, la querré siempre y me tendrá a su lado. Las personas tienen derecho a equivocarse y ella durante 25 ha sufrido mucho, ya merece un poquito de felicidad, de alegría y de volver a la vida».

La comunicadora sí que se ha mojado para hablar de su nueva sección, ‘Hable con ella’ donde atenderá llamadas de la audiencia de ‘Sálvame’. Se la podrá escuchar, algo que no le había pasado durante los últimos 20 años. Isabel Gemio lo celebra: «La libertad de expresión. Ella durante mucho tiempo»… pero avisa: «A veces muchas personas pensamos que no queremos entrar en según qué cosas, que no nos gusta la polémica y que es mejor el silencio, pero bueno, a veces el silencio te perjudica».

Los recuerdos de Isabel Gemio con Raffaella Carrá

La entrevista con la periodista también ha servido para que recuerde con mucho cariño a dos rostros conocidos que han perdido la vida en los últimos días. Así recordaba Isabel Gemio a Tico Medina y a Raffaella Carrá: «Dos muertes esta semana, para mí de personas muy queridas y admiradas, referente en medios de comunicación… Con uno tenía más relación que con la otra, pero también hemos coincidido tantísimas veces y hemos compartido tantísimos momentos… «, se lamenta.

Del periodista cuenta que «era tan caballero, tan humilde, tan elegante, tenía esa palabra tan cultivada… Yo creo que este mundo ya no encajaba él demasiado, pero ha tenido una trayectoria maravillosa. Yo creo que tendría que haber sido más reconocido en este país en cuanto a premios, etc. Mientras tanto, de Raffaella Carrá destaca que «era pura energía y generosidad. Era grande. Se ha muerto como vivió, con elegancia, discretamente, consiguiendo que un hubiera ninguna filtración y a mí eso me parece admirable».

Otro de los asuntos de rabiosa actualidad de la semana ha sido la detención de José Luis Moreno. Como rigurosa periodista que es, Isabel Gemio prefiere dejar trabajar a la Justicia: «A lo largo de todos mis años he procurado respetar la presunción de inocencia y yo creo que los medios no debemos ejercer de jueces. Si nos vemos en una situación así, debemos ponernos ahí y yo creo que hay que esperar a la justicia, es muy fácil poner un teléfono si quieres hablar mal de una persona y eso me parece una cacería de brujas porque habrá muchísima gente que habrá trabajado con él, que estará encantada», explica.