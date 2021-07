Tico Medina ha fallecido a los 86 años de edad. Con su marcha se va uno de los periodistas más legendarios. Su gran tesoro es haber creado un currículo profesional brillante en los medios de comunicación, habiendo trabajo en prensa escrita, radio y televisión, mostrando así una gran polivalencia. Fruto de su trabajo llegaron una serie de ilusionantes reconocimientos en forma de galardones. El granadino consiguió varios importantes premios.

Tico Medina comenzó su carrera en su Granada natal, en la radio local y en el ‘Ideal’, el periódico autonómico. Entre los programas por los que ha dejado su sello se encuentran ‘Plaza de España’, ‘Cuarta dimensión’, ‘A toda plana’, ‘Buenas tardes’, ‘España en directo’, ’24 horas’, ‘Todo es posible en domingo’, ‘Revistero’, ‘Hoy por hoy’, ‘Las buenas noticias’, ‘300 millones’, ‘Las mañanas de Rosa’ e incluso junto a Terelu Campos en ‘Con T de tarde’.

Madrid ha sido una ciudad importante y a la que se ha sentido especialmente vinculado. Fue una figura importante en el extinto diario ‘Pueblo’ y también ejerció de redactor jefe en ‘Hola’. Su labor en esta revista fue extensible a su hijo, Tico Chao, quien ha sido una figura muy importante, jefe de reporteros en ‘ABC’ y corresponsal de guerra. Su padre ha dicho adiós y él ha llegado al tanatorio a primera hora de la mañana.

El comunicador consiguió algunos otros reconocimientos como Premio Internacional de Periodismo en Europa del Instituto Hispánico de Investigaciones Internacionales de Nueva York (1974); la Carabela de Plata 1977 de la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana; la Pluma de Oro del Gobierno mexicano (1990), el premio Rodríguez Santamaría de la Asociación de la Prensa de Madrid (1996); el granadino Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón (2000); dos premios Ondas, la Medalla de Andalucía en 2008, la Medalla al Mérito al Trabajo en 2017 y una Antena de Oro.

Las despedidas a Tico Medina

Son varios los famosos que han querido despedirse públicamente de Tico Medina a través de emotivos mensajes en redes sociales. Una de las más cariñosas ha sido Toñi Moreno. La gaditana ha escrito unas bonitas líneas en recuerdo del malogrado periodista: «Hoy te has ido y tengo el alma rota. Con el permiso de tus hijos eras un poco el padre de todos. “El Herrera” ha empezado el programa llorándote, tú Juan y Medio, que le puso tu nombre al plató estará como todos nosotros … muerto de pena. Eras bueno, escribías como los ángeles y dabas amor hasta a los que no te lo pedían. Echaré de menos tus llamadas cada vez que estrenaba un proyecto, tus riñas por no valorarme, tus consejos de viejo reportero. Echaré de menos a D. Tico Medina, el maestro del periodismo. No se como lo vamos a hacer amigo, porque va a ser muy difícil esto sin ti. Te quiero. Se que allá arriba ya estás sacando tu grabadora».

La de Toñi Moreno no ha sido la única despedida, otras ilustres también han tenido un bonito guiño hacia Tico Medina.