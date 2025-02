«Amor llevas…», ha comenzado a pronunciar Tamara Falcó. Lo ha hecho a las puertas del restaurante de Íñigo Onieva, Casa Salesas, y junto a él, ante la mirada y las preguntas de los periodistas ha terminado diciendo: «Llevas el zapato desatado». Lo ha hecho antes de ponerse el casco y esforzarse por no caerse de la moto al arrancar su marido la moto en la que ambos acababan de subirse. Este aviso con el que ha roto el silencio que estaba mostrando a la prensa deja ver la preocupación por Íñigo y la normalidad con la que están llevando la «supuesta» infidelidad de este a la hermana de Julio Iglesias Jr en San Valentín.

Lejos de preocuparse demasiado, Tamara intentó calmar la situación el jueves 20 de febrero en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Lo hizo durante el desfile de Pedro del Hierro, firma con la que colabora la hija de Isabel Preysler. En esa ocasión, a diferencia de lo que hemos visto en su última aparición, sí respondió e intentó justificar todo lo ocurrido la noche del 14 de febrero.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva a las puertas de Casa Salesa. (Foto:Gtres)

«Le pedí a Íñigo que no trajera prensa a nuestra cena de San Valentín porque también venían unos amigos y como no lo conseguía se metió en el hotel», explicó Tamara, añadiendo que: «Salió de allí corriendo y cenamos en un restaurante y después volvimos los dos, pero no sé por qué no me vieron a mí en el coche». Aparentemente el empresario madrileño se escondió entre los contenedores para escapar de los flashes de las cámaras, pero lejos de lograr despistarlos, consiguió que se avivaran los comentarios sobre su reacción ante la prensa.

La colaboradora de El Hormiguero aprovechó las preguntas para aclarar que no están pasando por un mal momento y decir contundente que «No hay crisis ni nada». Estas declaraciones, junto con el comportamiento tranquilo que han mostrado la pareja este domingo 23 de febrero, dejan ver que, lejos de pasar San Valentín separados, disfrutaron de una maravillosa velada con amigos y sin ningún tipo de preocupaciones.

Tamara Falcó a las puertas de Casa Salesa. (Foto:Gtres)

Sobre su madre y la maternidad

Isabel Preysler celebró su 74 cumpleaños el 18 de febrero en medio de la preocupación sobre su estado de salud, ya que la socialité se ha dejado ver muy poco en los últimos tiempos. Es por ese motivo que la pregunta: «¿Cómo está tu madre?», se ha repetido en múltiples ocasiones estos días a su hija Tamara. Esta ha asegurado la ausencia de la que fuera mujer de Julio Iglesias no se debe a ningún problema de salud, afirmando que «Si mi madre dice que está bien, es porque está bien. Yo la veo todos los días». Unas palabras que han servido para calmar las especulaciones.

De igual modo, sus últimas apariciones han servido para acallar otros comentarios como los que se refieren a su maternidad. La hija de Carlos Falcó ha confesado que no siente presión y que «si viene bien y si no, no pasa nada». Una postura muy relajada como la que mantiene sobre su marido Íñigo, confirmando que su relación no se ha dañado, sino que sigue solida y estable.