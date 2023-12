Emilio Aragón está de enhorabuena. Su hijo pequeño, Nacho, contraerá matrimonio el próximo mes de septiembre con Bea Gimeno, su pareja desde hace más de ocho años. Así lo confirmaba la novia el pasado mes de abril en sus redes sociales con una bonita publicación después que Nacho le pidiese matrimonio durante unas vacaciones en Florida. «Gracias por hacer que salga el sol, el arcoíris y todas las cosas bonitas de ahí arriba. Gracias este rayito de luz y gracias por todo siempre, Nach. Por todo lo bueno que está por llegar. ¡Sí! ¡Siempre juntos! ¡Te quiero tanto!», escribió Bea.

Nacho Aragón y Bea Gimeno / Redes sociales

Nacho Aragón, hijo del actor y productor Emilio Aragón y de Aruca Fernández-Vega, tiene en la actualidad 28 años y es el menor de tres hermanos. Icíar es la hija mayor del matrimonio mientras que Macarena es la hermana mediana. A pesar de crecer rodeado de artistas, Nacho eligió estudiar Administración de Negocios entre la Universidad Internacional de Florida y la Universidad Suffolk de Boston. Tras terminar la carrera, fundó su propia empresa de moda ecológica junto a Jaime Gil y Rodrigo Fernández llamada Neutrale y, desde hace unos meses, reside en Madrid junto a su novia, la influencer Bea Gimeno, y su perrito Nutella.

Junto a ella está a punto de dar un paso más en su relación, uniéndose en matrimonio en una ceremonia que reunirá a más de 400 personas. Tal y como ha confirmado Vanitatis, la fecha prevista para este día tan especial será el próximo 7 de septiembre, y el lugar por el que se decantarán los novios para darse el ‘sí, quiero’ será Mallorca, donde los dos han pasado los últimos veranos y donde los padres de la novia poseen una residencia. Además, Bea ya está inmersa en el proceso de creación de su vestido, que será diseñado por Claudia Llagostera.

Nacho Aragón / Gtres

«Me atrevería a decir que septiembre es casi mi mes favorito del año», destacó la novia de Nacho Aragón hace unas semanas. Además, compartió con sus seguidores cómo fue su romántica pedida de mano. «Fue en Miami, en nuestra playa de siempre», comenzó destacando. En esa ciudad estadounidense residió la pareja durante los últimos dos años antes de trasladarse a Madrid y, tal y como señaló Bea, «es un sitio muy especial» para ambos. Por ello, Nacho se declaró «viendo el atardecer más bonito del mundo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bea Gimeno (@begimeno)

Confesando que no esperaba que su novio le pidiese que se casase con ella, Bea desveló que no pudo parar de llorar cuando lo hizo. «El día que nos íbamos de Miami salió un arcoíris ‘literalmente cuando estábamos a punto de salir por la puerta’, y claro yo no pude parar de llorar. Antes o después volverá a salir el sol…», decía emocionada junto a su anillo de la firma Simuero. Además, aclaró que el novio también estaba «muy nervioso» en un momento tan especial como ese.

Ya más relajados, y con los preparativos de la boda en marcha, la pareja ha contratado la ayuda de una wedding planner para que cubra todas sus necesidades. Y es que se espera que a la boda acudan invitados de la talla de María Pombo y Pablo Castellanos así como la familia Aragón al completo y la familia de Bea Gimeno, con las dos hermanas de la influencer, Leticia y María, a la cabeza.