El pasado mes de septiembre, la infanta Sofía comenzaba una nueva y desconocida etapa en su vida. La hija pequeña de la Reina Letizia y el Rey Felipe VI comenzó su andadura universitaria en el Foward College -una institución privada adscrita a la Universidad de Londres- para estudiar un grado -que se cursa entre Lisboa, París y Berlín- en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Debido a su papel como infanta de España, sus padres le aconsejaron que escogiera una formación que le fuera útil de cara a su futuro, tal y como ha ocurrido.

Ahora, el Foward College, a través de un testimonio de una alumna en sus redes sociales, ha desvelado cuál es la materia que estudian todos los universitarios y que es fundamental para el presente y para el futuro.

El aprendizaje de la infanta Sofía con la IA

La llegada de la Inteligencia Artificial ha generado un gran debate. La sociedad se ha dividido entre los que consideran que es una herramienta de ayuda que aporta facilidades en el día a día y los que consideran que podría ser un peligro que sustituyera -en el trabajo, por ejemplo- a la mano humana.

Debido al uso -ya incontrolable- de esta herramienta, desde la institución en la que se forma la infanta Sofía, han optado por que sus alumnos hagan una buena praxis de ella. «En Forward College, los estudiantes no solo tienen acceso a la IA, sino que aprenden a utilizarla de forma responsable», han dicho a través de redes sociales de la mano de un testimonio de una estudiante: «Vea cómo Alva, una de nuestras estudiantes de primer año, utiliza el AI Hub de Forward, una plataforma que se ofrece a todos los estudiantes de Forward College».

Además, desde su perfil social, han explicado que desde, «El AI Hub de Forward», todos los estudiantes tienen «acceso ilimitado a los modelos de IA más avanzados (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.), bots de IA personalizados adaptados a sus estudios y un panel de control de uso personal que les ayuda a comprender cómo utilizan la IA en su aprendizaje», como «el tipo de tareas para las que la utilizan hasta la cantidad de trabajo que le delegan y el impacto medioambiental de su uso». Desde el Foward, también quieren matizar que su objetivo «no es sustituir el aprendizaje por herramientas de IA, sino hacer que los estudiantes sean más intencionales, informados y responsables en su forma de trabajar con ella».

La Reina Letizia, a favor de la Inteligencia Artificial

La infanta Sofía con la Reina Letizia.

Una propuesta con la que estarían de acuerdo desde Casa Real. De hecho, el pasado mes de noviembre, la Reina Letizia -en el marco de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño-, dio su opinión sobre el uso de la IA. «España es muchas cosas de todo tipo, pero España sois también vosotros, mujeres y hombres con obras, trayectorias y inteligencias únicas, que habéis merecido que vuestro país os reconozca por innovar. La IA, ya lo sabemos, es una gran herramienta en desarrollo, que va a ser excepcional, que bien utilizada, puede ser muy útil», dijo.