Entramos en el buffet ‘low cost’ de Madrid que ha conseguido conquistar a la infanta Sofía

De incógnito y con sus amigas. Así son los planes privados de la infanta Sofía, quien intenta hacer todo lo que está en su mano para llevar una vida normal. Es evidente que estamos hablando de una de las dos hijas de los Reyes de España, pero en la medida de lo posible la joven quiere hacer las mismas cosas que los chicos y chicas de su edad. Por ese motivo, ha caído rendida ante uno de los restaurantes de moda de Madrid: un local situado en el centro que se ha hecho bastante popular por sus precios.

En LOOK nos hemos hecho eco de la información que ha publicado una conocida revista. Gracias a las fotos que ha mostrado esta publicación sabemos que la infanta Sofía se divierte con su pandilla en Sushicome, un local situado junto a la Puerta de Toledo, concretamente en el número 2 de Ronda de Segovia. Según las reseñas que hemos leído en Google, los clientes valoran el precio del menú, la calidad de los productos y el servicio de los camareros.

La mencionada aplicación ha puntuado este buffet low cost con un 4.3 sobre 5. Es decir, gran parte de los usuarios han salido satisfechos del local. Es más, muchos aseguran que son recurrentes, pues consideran que es una opción perfecta si quieres comer comida japonesa a un precio asequible. «Llevo muchos años viniendo. Siempre estuvo muy bueno y con los años la calidad ha mejorado. Han traído platos nuevos que también están buenísimos, como el sushi de arroz rojo y los takoyakis. Las gyozas tampoco están mal. Para mí es el mejor buffet de sushi de Madrid. Muy recomendado», escribe un internauta, que además aporta fotos para demostrar que no está exagerando.

Reseñas de Sushicome en Google. (Foto: Gtres)

«El ambiente es buenísimo y la comida está deliciosa, aunque lo mejor es que el personal está muy atento y se ocupa de todo», añade otro.

¿Cuánto cuesta el menú de Sushicome?

Revisando los comentarios que han hecho la gente que ha estado ahí, nos hemos dado cuenta de que muchos valoran el buen precio del menú. Por ese motivo, hemos consultado la carta y hemos descubierto que realmente tienen una oferta bastante competitiva. Por ejemplo, de lunes a viernes puedes comer todo lo que quieras por 17.95 y únicamente tendrías que pagar la bebida y el postre.

Si quieres visitar este local los fines de semana también puedes hacerlo, aunque es un poco más caro. La noche de los viernes, sábados y domingos la tarifa es de 21.95, sin añadir la bebida. En LOOK hemos comprobado que una botella de agua cuesta 2.50, la cerveza 3.50 y el vino 4. Es decir, hay muchas opciones para elegir, dependiendo de tus gustos y preferencias.

La agenda de la infanta Sofía

La princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Tal y como hemos contado en LOOK, la infanta Sofía se encuentra en Portugal, donde estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Foward College. Estará allí hasta que termine el curso, aunque irá haciendo viajes a España en función de los compromisos de su agenda. En este sentido, hemos observado un avance. Hace dos años, el tiempo que ha estado en Inglaterra cursando Bachillerato Internacional, no era tan frecuente verla en eventos institucionales.

Si todo sigue según lo previsto, la infanta volverá a Madrid para pasar la Navidad en familia. Será una ocasión perfecta para reencontrarse con su hermana, la princesa Leonor.