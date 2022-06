¡Pareja de verano a la vista! Según unas imágenes y vídeos que ya están corriendo por la web, Dua Lipa y Aron Piper podrían estar teniendo algo más que una simple amistad. La intérprete de Future Nostalgia se ha desplazado hasta la capital para ofrecer un multitudinario concierto en el Wizink Center, lugar donde ha sido pillada saliendo del recinto en una muy buena compañía.

Dua Lipa and Arón Piper leaving her show in Madrid last night! (via javiermadrizzz) pic.twitter.com/Eyjc4iXMi7

— Dua Lipa News (@dlipanews) June 4, 2022