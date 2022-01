El viernes ha dado el pistoletazo de salida con una buenísima noticia. Y es que después de haber pasado más de un mes ingresado, Antonio Resines por fin sale de la UCI. Así lo ha desvelado la actriz Fiorella Faltoyano a través de sus redes sociales, en las cuales no ha podido ocultar la gran emoción que ha sentido al conocer esta gran noticia.

Con una instantánea de ambos durante su juventud, la intérprete ha escrito las palabras más esperadas por todos los compañeros y seguidores del protagonista de Los Serrano: “Esta foto es para contaros que Resines sale mañana de la UCI donde ha permanecido más de un mes luchando contra el covid… Y ha ganado la batalla. Estoy muy contenta y quería compartirlo con vosotros”, escribía en un post de su Twitter que en cuestión de instantes ha llegado a todos los rincones de nuestro país.

Esta foto es para contaros que Resines sale mañana de la UCI donde ha permanecido mas de un mes luchando contra el Covid…Y ha ganado la batalla. Estoy muy contenta y queria compartirlo con vosotros pic.twitter.com/wyjIyOOjcJ — Fiorella Faltoyano (@FiofalFaltoyano) January 27, 2022

Tan solo unos días antes de que diera comienzo la Navidad, desde el diario ABC se confirmó que Antonio estaba ingresado en el Hospital Universitario Gregorio Marañón a consecuencia del coronavirus. Desde ese momento, la preocupación tanto de sus seres queridos como de quienes le habían seguido durante toda su trayectoria profesional fue in crescendo, más aún cuando pasaban los días y el actor no parecía experimentar notables mejoras. Pese a que sus familiares confirmaron que el actor tenía las dos pautas de la vacuna y estaba esperando la tercera, probablemente fueron sus patologías las que provocaron que la variante ómicron se le complicara hasta tal punto de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos. Fue el propio Resines quien reconoció hace ya tres años estar sufriendo artritis psoriásica, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta especialmente a quienes padecen psoriasis. Cabe destacar también que en 2018 tuvo que pasar por el quirófano después de que este achaque le provocara un derrame en la rodilla, y por si fuera poco, el intérprete también superó un cáncer de colon y una angina de pecho.

Su amigo Santiago Segura fue el encargado de desvelar que el estado de Resines no era bueno, aunque siempre se mantuvo en una posición muy positiva: “Su estado es delicado y parece que se verá obligado a pasar allí la Nochevieja. Antonio es una de las personas más majas, simpáticas, asequibles, positivas y generosas que me he encontrado en esta profesión”, desvelaba el intérprete de Torrente resaltando las grandes cualidades de su compañero de profesión. Por su parte, Loles León también quiso lanzar un halo de positividad sobre el estado de salud de Antonio durante la pasada semana: “Sé como está. Está mejor. Está mucho mejor. Ha salido de lo fuerte, de lo más grave y está luchando. Está saliendo de todo y está muchísimo mejor. Ya no está intubado ni nada, el respiradero se lo pone un poco y ya está saliendo. Lo vamos a tener muy pronto con nosotros”, auguraba con total seguridad. Unos deseos que se han cumplido por suerte y ya se espera que en cuestión de días el artista esté completamente recuperado.