Lo que nadie se esperaba es que después de sus continuas declaraciones de amor en la red y su lema de ‘indestructible’, Marta Riesco y Antonio David pusieran punto final a su historia de amor. Hace una semana, la ex reportera de Telecinco anunciaba la bomba en su cuenta de Instagram, tachando a Rocío Flores como la culpable de que el ex guardia civil y ella hubieran separado sus caminos. Desde entonces, la influencer ha seguido con su trabajo en el universo 2.0, mientras que el ex marido de Carrasco se ha mantenido alejado de la polémica. Hasta ahora.

Cuando se conoció la ruptura, Antonio David apareció para dar los buenos días a sus seguidores con una fotografía en la playa de Málaga en la que tantos recuerdos tenía con Riesco. Tras esto, volvió a aparecer en sus redes sociales con motivo de su cumpleaños, dando las gracias por las felicitaciones y utilizando el silencio respecto a su revés sentimental. Pero ahora ha aprovechado su directo de Youtube que realiza de forma continua para hablar del tema. «Llevo una semana un tanto complicada. Obviamente no ha sido una semana fácil para mí. He necesitado unos días para recomponerme de todo lo que me ha ocurrido y obviamente no puedo tener la mejor de mis caras», ha respondido a una seguidora que le ha comentado el mal rostro que tenía. Sin entrar en detalles, el ex guardia civil ha dejado claro que no está atravesando su mejor momento.

Ya no quiere hacer partícipe a la audiencia de su vida personal y, al ser preguntado por Marta Riesco, ha sido claro: «¿Voy hablar de Marta? No lo sé. Depende si me encuentro con ganas, lo voy hacer. Y sino, te vas a otro canal que ahí cuentan cosas que no tienen ni puta idea». Ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre este giro de 180 grados en su vida. Look se ha puesto en contacto con la periodista, que ha preferido mantenerse alejada del escándalo: «No voy a comentar nada». Por su parte, Antonio David ha continuado con su directo en la plataforma de vídeos tratando otros temas de la actualidad, como sus problemas legales con María Patiño.

María Patiño y la justicia

La presentadora ha recibido un nuevo mazazo judicial. Tal y como ha comunicado La Vanguardia, el juzgado de instrucción 34 de Madrid ha acordado en un auto con fecha del 14 de abril la apertura del juicio oral por un delito de injuria hecha con publicidad. El origen de este conflicto tiene lugar en Málaga, donde se colgaron unos carteles tachando a Antonio David de maltratador. Fue entonces cuando la periodista en Socialité apuntó que había sido él mismo el responsable de colgar esa publicidad y que tenía pruebas: «Había cámaras de seguridad que acreditaron que Antonio David era la persona que colgó esos carteles para señalarlo como un maltratador». El juez de instrucción, tal y como ha confirmado el medio digital, ha fijado como medida cautelar la prestación de una fianza de 120.000 euros (cantidad reclamada por el ex guardia civil) otorgando a la parte demandada, María Patiño, un plazo de 1 día desde que se le notifique personalmente para realizar la prestación.