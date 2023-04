Marta Riesco y Antonio David Flores ya no son pareja. Nada hacía presagiar que la polémica pareja pondría punto final a su intensa historia de amor tan solo un año después de haberla iniciado. El 20 de abril, la periodista sorprendía a través de las redes sociales anunciando su ruptura con el ex guardia civil. «Quiero comunicaros que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche», comenzó diciendo. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la alusión que hizo a Rocío Flores. «Rocío Flores, espero que estés feliz. Ya has conseguido lo que querías», explicó la comunicadora, generando así un gran misterio sobre el verdadero motivo por el que ya no están juntos.

Ahora, han trascendido los detalles que impulsaron a esa decisión. Marta Riesco, que fue despedida del trabajo a finales del mes de marzo pasaba mucho tiempo sola en casa con el entorno familiar del ex colaborador. Hace un par de semanas tuvo una discusión con Rocío Flores, por lo que no tenía contacto con la influencer. A esto hay que sumarle que la relación con Antonio David Flores cada vez era más tensa.

Unos días antes de anunciar su ruptura, Marta y David discutieron y es que, parece ser que la reportera le recriminaba que él salía mucho sin contar con ella y que tenía que quedarse en el domicilio como ama de casa y cuidando a sus hijos. Discusión que marcaría el final de su cuento de hadas. La ruptura se produjo entorno a las 3 de la madrugada, llovía a mares y Riesco se quejaba de que se había quedado tirada en la calle. Parece ser que, la comunicadora se dejó las llaves en casa y Antonio David había salido sin ella, como había ocurrido en otras ocasiones, tal y como ha dado a conocer Lecturas.

En ese momento, Marta Riesco llamó al que era su pareja para que volviera, pero no obtuvo respuesta alguna. Tenía que tomar una decisión y pese a la discusión con Rocío, la periodista decidió llamarla, pero tampoco respondió la influencer. Cuando Antonio David regresó a casa la tensión entre ambos estalló hasta tal punto que terminaron con su relación. Por su parte, el ex concursante de Gran Hermano VIP le acusó de controlarle y estalló.

El mensaje de Marta Riesco

A través de las redes sociales, Marta comunicó que iba a procurar estar bien pese a la complicada situación que está atravesando. «Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida», indicó. Este digital se puso en contacto con la protagonista de esta historia, pero se declinó a hacer declaraciones, un movimiento que no acostumbra hacer, ya que suele atender cuando se sitúa en primera plana mediática. Esto se traduciría a que no está pasando un buen momento y que, por ahora, prefiere mantenerse en un discreto segundo plano mientras está siendo arropada por los suyos.