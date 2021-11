Antonio David Flores vuelve a la carga. Después de haber pasado varios meses en un segundo plano tras la emisión del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, el exguardia civil ha hecho uso de su nuevo canal de YouTube para convocar a sus más de 71.000 suscriptores en una manifestación que no dejará a nadie indiferente.

Su presencia en la plataforma más famosa de vídeo ha dado mucho de qué hablar. El excolaborador de Sálvame prometía utilizar su canal para contestar a algunos de los temas televisivos en los que está involucrado. Sus declaraciones desde que estrenó su página de YouTube han contado con el apoyo de la “Marea Azul”, el nombre con el que se han bautizado todos sus seguidores de manera colectiva. Un cariño que el propio Antonio David no ha querido pasar por alto, y para agradecerlo ha decidido citarles en una concentración que tendrá lugar en Málaga: “Hoy me hace mucha ilusión colgar este vídeo por el siguiente motivo. Como sabéis, en redes sociales, se ha hablado de que el movimiento de la marea azul va a hacer una concentración en Málaga. Ha dado un paso al frente y ha promovido esa concentración en Málaga”, comenzaba explicando en su vídeo.

La “Marea Azul” llegó a la vida del ex de Rocío Carrasco como un soplo de aire fresco durante su participación en Gran Hermano, pero no se quedó ahí. Este “ejército” ha sido también el aliento del que fuera yerno de Rocío Jurado en sus momentos más difíciles, tanto en televisión como en la vida real: “Estos grupos me han acompañado a lo largo del tiempo y nunca me han soltado de la mano. Ni a mi familia ni a mí. Hemos sido tendencia en redes sociales. El movimiento se ha oído. Se ha escuchado en todos los medios de comunicación”, continuó. “Hay algo que no ha dejado de sorprenderme durante todos estos meses. Y es que cuando estoy en la calle, la gente me ve y me dice “oye Antonio David, que yo soy de la Marea Azul”, contaba el protagonista visiblemente emocionado.

Este movimiento de apoyo al padre de Rocío Flores ha conseguido perdurar en el tiempo y hacerse cada vez más fuerte, convirtiéndose en toda una “terapia de choque” ante los ataques recibidos por el tertuliano: “Imaginaos cómo hemos llegado a crecer y el gran movimiento en el que nos hemos convertido. Ahora el movimiento da un paso al frente y sale a la calle. La causa de ello es que la gente ya está cansada. Ya está cansada de tanta mentira, de tanto atropello, de tanta injusticia. De ahí a que ya no solamente en redes sociales se haga mención a todo ello, sino que también se concentre en la calle”, expresaba ilusionado.

Aún así, quiere que esta reunión se caracterice por el respeto y por el saber estar: “Esa concentración se va a hacer desde el respeto. Respeto al cual siempre estáis haciendo gala en redes sociales. Desde el respeto vamos a poner de manifiesto todas esas injusticias y todas las cosas que no estemos de acuerdo. Pero en esta ocasión en la calle”. Unas palabras con las que Antonio David quería pedir a sus seguidores que mantuvieran en la manifestación el buen comportamiento que les caracteriza por la vía virtual: “No vamos a entrar en provocaciones de gente que igual no quieren que esta concentración salga bien. Y por supuesto manteniendo todas las medidas sanitarias”, aclaraba en el corto.

Para finalizar su mensaje, el youtuber quiso mostrar su agradecimiento tanto a los que estarán allí presentes, como a los que por diversos motivos no pueden acudir: “A todas las personas que vayáis a estar en la calle apoyándonos y a los que no podáis pero lo hagáis en redes sociales, os estaré siempre agradecido. No me queda otra cosa que estar con vosotros, en devolveros todo lo que me habéis dado, Estaré con vosotros en esa concentración. En nuestra concentración”, concluía, dejando claro que esta ocasión será la toma de contacto perfecta entre él y sus fans.