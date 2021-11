Si Olga Moreno tendrá o no que enfrentarse a un procedimiento penal en un futuro inmediato depende de Rocío Carrasco, al menos en el que tiene que ver con el juicio por insolvencia punible al que se enfrentará su marido, Antonio David Flores, en cuanto el juzgado señale fecha de celebración. Ambas, lamentablemente rivales desde hace años, se tienen muy presente en las últimas semanas y no por la ruptura matrimonial entre Moreno y Antonio David Flores, si no por lo que aún está pendiente de aclarar en los tribunales y pueda implicar de lleno a la malagueña.

El procesamiento del exagente de la Guardia Civil por los presuntos delitos de insolvencia punible y estafa procesal nace del supuesto cobro de casi 200.000 euros a través de terceras personas, vía sociedades, después de haberse declarado insolvente judicialmente. Olga Moreno, su actual esposa, sería una de ellas según la instrucción inicial, si bien el juez no lo consideró al haberse presentado las pruebas fuera del plazo de los seis meses estipulados por ley para la instrucción.

Tras la publicación de la separación matrimonial de la pareja, adelantada por la revista Lecturas, y la confirmación por parte de Flores ante las cámaras de televisión, una posible querella contra Olga Moreno no haría más que complicar la difícil situación por la que pasa la malagueña. El escrito de acusación del fiscal señala que su marido manipuló y falseó presuntamente las cuentas personales para declararse insolvente y no pagar a su exmujer, Rocío Carrasco, la pensión alimenticia para sus hijos acordada en convenio: “Es criminalmente responsable en concepto de autor”. La cuestión es si en un nuevo procedimiento, es decir, una nueva querella se demostrase que tanto Olga Moreno como el que fuera representante de su marido, Frances Perellada, habrían actuado como cooperadores necesarios para que Flores cometiera el presunto delito del que se le acusa.

El propio Flores reconoció ante el juez que habría recibido ingresos a través de sociedades de su mujer y de su representante para mantener a su familia. En la declaración que publicó el periodista Dani Montero en El Español se escucha con claridad al juez interrogando a Flores: “En noviembre de 2011 intervino hasta en 62 ocasiones en un programa llamados Enemigos Íntimos y la transferencia bancaria no fue a su cuenta corriente sino a una mercantil “Maíta y Paíto S.L., cuya administradora única es su esposa, doña Olga”. Flores lo admitió: “Sí, así es”. Y también que ingresó 112.800 euros. El interrogado se afanó en explicar que lo estipulado por la productora de televisión era facturar a través de sociedad, sin embargo, el juez le demostraba que él no lo hizo a través de ninguna sociedad a su nombre sino mediante una que administraba su mujer. “Yo tenía cedidos mis derechos de imagen a esa sociedad y de ahí se pagaba a Hacienda correctamente”. El juez perseveraba: “Pero no era para su esposa el dinero”. Flores, con una risa que interpreto nerviosa, contestó: “No”. Flagrante.

¿Era Olga consciente de la estrategia de su marido? El periodista Antonio Rossi planteaba hace tan solo una semana que a Moreno “se le cayó la venda de los ojos” cuando descubrió en 2016 que su marido le había implicado en un presunto delito de insolvencia. Fue en ese momento cuando la relación se resiente. Según su información, detallada por una fuente solvente, Olga firmaba todo lo que le ponían por delante. ¿Es creíble? Personalmente entiendo que si confías en una persona, confías. El problema viene cuando descubres un engaño y que te utilizan. Pero resulta que no ha sido así. Rossi afirmaba este viernes que la propia Moreno desmentía sus palabras. Fue en el Programa de Ana Rosa cuando explicaba que, aunque él se mantenía en su información, Moreno dice ser consciente de todo y que no va a permitir que se la tome por tonta o manipulada. Está al lado de su marido, ahora y en el futuro; que son una familia. ¿Independientemente de querer jugar su papel de esposa, como ella misma declara a la fuente que informa a Antonio Rossi, se declara voluntariamente cooperadora necesaria del delito al que se acusa su marido? Confío y deseo por su bien que no se trate de una doble manipulación, porque sí es más que posible que al primer procedimiento de insolvencia le siga otro, algo así como insolvencia de la insolvencia.

A la espera de confirmar si esa nueva querella implicaría directamente a Olga Moreno y a Perellada, como también adelantó Dani Montero, destaco una de las preguntas que el abogado de Flores hizo a su cliente ante el juez el 23 de marzo de 2017: “¿Usted tiene a través de alguna sociedad, a través de algún tercero algún bien inmueble o mueble?”. “No”, contestó él. Efectivamente, deberán estar muy pendientes de Rocío Carrasco.