Pablo Díaz ha cumplido su gran sueño. Tras más de un año participando en ‘Pasapalabra’ ha logrado alzarse con el premio final. Un bote que asciende a la friolera cifra de 1.828.000 euros. Aunque no es oro todo lo que reluce, porque el mítico concursante no se quedará con el total de esa cantidad, sino que deberá abonar una gran parte del beneficio a Hacienda. Durante la última emisión de ‘El Hormiguero’, el ganador ha sido el auténtico protagonista. En medio de la conversación con Pablo Motos, ha dado a conocer cuál es el importe que se quedará finalmente una vez la Agencia Tributaria le retenga el porcentaje correspondiente. “Se me va a quedar en un millón limpio, aproximadamente”, ha asegurado.

Aquellos concursantes que ganen un premio en la Comunidad de Madrid deberán aportar el 43,5% del total del premio a Hacienda. De esta manera, Pablo Díaz tendrá que desembolsar 795.180 euros. Además, durante los 260 programas en los que lleva participando, el joven de 24 años ha acumulado 200.000 euros, pero una vez completa la prueba de ‘El Rosco’ ese dinero se elimina del bote final, tal y como ha explicado Díaz a Motos.

Por otro lado, es necesario mencionar que cuando se trata de premios en metálico, el dinero se suma al resto de ingresos del concursante. Por lo tanto, Pablo deberá plasmarlo en la declaración de la renta del próximo año, que corresponderá al ejercicio de 2021. El premio tendrá que aparecer en la base imponible general, como una ganancia patrimonial, y tributar al tipo que le corresponda. La retención de IRPF que corresponde a este medio de comunicación es de un 19%. Después, al hacer la declaración, Díaz deberá pagar el porcentaje restante, en función de la cantidad del premio y de la comunidad autónoma donde tribute.

Su mayor premio

Pablo Díaz ha confesado durante su paso por el ‘Hormiguero’ que su mayor premio ha sido su novia Marta, a quien conoció cuando grababa los programas de ‘Pasapalabra’. “Fue un flechazo desde el principio. Ha sido mejor que ganar el bote”, ha asegurado con orgullo. El músico, también ha explicado que su pareja es” multiinstrumentista, canta… Es genial”. Díaz también ha querido expresar todo el amor que siente hacia ella. “La quiero mucho”, ha revelado muy enamorado. A través de sus redes sociales, han compartido alguna que otra instantánea. De hecho, Pablo ha compartido una bonita dedicatorio en uno de sus ‘post’. “Lo mejor de ‘Pasapalabra’, ha escrito con amor.

Los planes de Pablo tras ganar el bote

«Se te viene el mundo encima. Se te duermen las manos… Lo que se siente en ese momento es increíble. No creo que pueda vivir algo así ni en mil vidas. En ese momento no piensas solo en el dinero, piensas también en seis años estudiando, trabajando…», ha relatado en ‘El Hormiguero’ sobre cómo fue el momento en el que se proclamó ganador del concurso. También ha explicado lo que hará con el dinero.

«Lo primero que quiero es que a mis padres no les falte nada, después me gustaría independizarme que no hay mucha gente de mi edad que pueda independizarse (tiene 24 años). Y luego vivir tranquilo. Con seguir haciendo lo que estoy haciendo estoy contento», ha sentenciado feliz.