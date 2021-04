El nombre de Cristina Alvis ha aterrizado con energía en la televisión. La actriz debutó este pasado martes 27 de abril en ‘Pasapalabra’, todo un paso adelante en su carrera. Su misión será la de copresentar junto a Roberto Leal. Palabras mayores. Y eso incluye presentar a los concursantes que se sienten en ‘La Silla Azul’. Toda una oportunidad de brillar en uno de los concursos más legendarios de la parrilla nacional. Exultante, con ganas de dejar huella y de hacerse más grande en la pequeña pantalla, Alvis atiende a Look en exclusiva tan solo unas horas antes de ponerse al frente de su segundo día en el concurso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Alvis (@crisalvis)

Cristina Alvis tiene el privilegio de ser la primera copresentadora que tiene el programa y la segunda mujer en ponerse al frente tras Silvia Jato. Rebosa felicidad, pero ella rehúye de comparaciones: «Siento mucha alegría y para mí es un orgullo el que hayan querido contar conmigo pero no puedo compararme a Silvia Jato a la que admiro ya que ella era la presentadora del programa y mi labor en el actual Pasapalabra es mucho más pequeña, de momento yo seré la encargada de presentar el duelo por la silla azul donde los concursantes luchan por conseguir un puesto en el programa» , nos comenta.

La nueva copresentadora de ‘Pasapalabra’ nos cuenta que todo surgió: «Gracias a la propia cadena con la que ya había trabajado anteriormente en programas como «Cine Magazine», «Dvd Magazine» o «Ahora Caigo». Me lo propusieron y acepté de inmediato». Su labor en el programa conducido por Arturo Valls no distaba mucho de la que va a tener ahora ya que también daba la bienvenida a los invitados. Preguntada por su prueba favorita, lo tiene claro: ‘El Rosco’, pero donde vemos los momentos más divertidos del programa es en «La Pista» que es la prueba musical donde los concursantes tienen que adivinar cuál es la canción que está sonando».

Trabajar en el espacio de Antena 3 es todo un sueño cumplido ya que lo seguía de antes: «Lo cierto es que sí, me parece un formato buenísimo y , sin desmerecer a nadie, creo que Roberto Leal le ha dado un toque personal que lo hace más divertido aún». Precisamente, sobre el presentador andaluz habla maravillas ya que le ha dado una muy buena acogida: «Si como profesional es bueno, como persona es aún mejor. Es simpático, cercano y divertido. Desde el primer momento me lo ha puesto todo muy fácil y siempre está dispuesto a ayudar», cuenta.

Su incorporación supone un soplo de aire fresco a ‘Pasapalabra’. Ella llega con las cosas claras, sabe lo que puede aportar: «Cuando llegué me di cuenta enseguida del buen ambiente que se respira entre todo el equipo, me gusta mucho que reine ese ambiente en los sitios donde trabajo ya que me considero una mujer alegre y desde luego con mi entusiasmo, ganas y entrega van a contar».

Aunque su trayectoria en televisión no es -de momento- demasiado dilatada, Cristina Alvis hace una muy buena carta de presentación: «Soy una mujer alegre y optimista a la que le gusta buscar siempre una solución para cada problema que pueda surgir en la vida. Prefiero la lucha antes que la queja y aprovechar cada segundo que te da la vida con las personas que quiero y que me quieren. Supongo que son cosas que nos toca aprender a quienes la vida nos ha dado algún susto».

Fichar por ‘Pasapalabra’ ha sido un reto cumplido, pero ella quiere más, no se cierra ninguna puerta: «Cada sueño es un reto así que tengo muchos. Aunque estudié psicología en San Sebastián, cambié de rumbo y decidí formarme como actriz cuando me fui a vivir a Madrid y aunque he trabajado en algunas series y películas con papeles pequeños, creo que sigo teniendo pendiente el trabajar como actriz aunque si lo que viene es como presentadora… Bienvenido sea», finaliza.